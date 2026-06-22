Conoce los dos récords que rompió Messi en un mismo día

El primer récord del día llegó en el propio desarrollo del Mundial 2026. En<b> apenas 12 días de competencia, </b>con varios partidos disputados, <b>Messi se colocó como líder de la tabla de goleadores con cinco anotaciones.</b>El argentino sumó un triplete en fases previas del torneo y posteriormente añadió dos goles más en la jornada de este lunes ante Austria, confirmando su excelente momento en el campeonato.Su rendimiento lo ha convertido en la principal figura ofensiva del torneo y en uno de los jugadores más determinantes de esta edición mundialista.