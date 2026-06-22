Conoce los dos récords que rompió Messi en un mismo día

La historia del fútbol volvió a girar en torno a un mismo nombre. El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, protagonizó este lunes 22 de junio una jornada de impacto mundial al romper dos récords en un mismo día durante el Mundial 2026. Por un lado, se consolidó como el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo. Por el otro, se colocó en lo más alto de la tabla de goleadores del torneo en curso, reafirmando su vigencia a los 38 años.

Récord en el Mundial 2026: líder de la tabla de goleadores

El primer récord del día llegó en el propio desarrollo del Mundial 2026. En apenas 12 días de competencia, con varios partidos disputados, Messi se colocó como líder de la tabla de goleadores con cinco anotaciones. El argentino sumó un triplete en fases previas del torneo y posteriormente añadió dos goles más en la jornada de este lunes ante Austria, confirmando su excelente momento en el campeonato. Su rendimiento lo ha convertido en la principal figura ofensiva del torneo y en uno de los jugadores más determinantes de esta edición mundialista.

Récord histórico: el máximo goleador en los Mundiales

El gran hito llegó en el partido ante Austria, cuando Messi volvió a marcar y alcanzó la cifra de 18 goles en Copas del Mundo, superando la marca del alemán Miroslav Klose, quien hasta ahora ostentaba el récord histórico. El tanto se convirtió en un momento simbólico para el torneo, ya que el rosarino no solo amplió su leyenda individual, sino que también reafirmó su lugar entre los máximos referentes en la historia del fútbol internacional. Además, con esta actuación, Messi elevó su registro a 121 goles en 200 partidos con la selección argentina, consolidándose como el máximo artillero de la Albiceleste.

Un día para la historia