Gobierno decreta cierre de oficinas públicas por partido de Panamá

La fiebre del Mundial se siente con fuerza en las oficinas estatales y algunas empresas privadas. El Órgano Ejecutivo ordenó el cierre de todas las dependencias públicas nacionales y municipales para este martes 23 de junio de 2026, a partir de las 2:00 p.m., según quedó establecido en el Decreto Ejecutivo No. 20 firmado este lunes 22 de junio.

¿El motivo? El segundo partido de la selección de Panamá en la Copa Mundial de Fútbol de 2026, donde el onceno nacional medirá fuerzas contra Croacia. El juego arranca a las 6:00 p.m. (hora local).

El decreto, que lleva la firma del presidente José Raúl Mulino Quintero y de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, establece a las instituciones operar en la jornada de la mañana, ya que deberán trabajar de forma corrida e ininterrumpida hasta las 2:00 p.m. El documento deja claro que ninguna entidad puede inventar un horario diferente al establecido.