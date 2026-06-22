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Mundial 2026

Gobierno decreta cierre de oficinas públicas por partido de Panamá

Los funcionarios públicos contarán con cuatro horas previas al partido para organizarse y sintonizar el juego mundialista.
Los funcionarios públicos contarán con cuatro horas previas al partido para organizarse y sintonizar el juego mundialista. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 22/06/2026 18:21
El Órgano Ejecutivo de Panamá ordenó el cierre estatal desde las 2:00 p.m. este martes por el juego del Mundial ante Croacia, suspendiendo términos legales

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La fiebre del Mundial se siente con fuerza en las oficinas estatales y algunas empresas privadas. El Órgano Ejecutivo ordenó el cierre de todas las dependencias públicas nacionales y municipales para este martes 23 de junio de 2026, a partir de las 2:00 p.m., según quedó establecido en el Decreto Ejecutivo No. 20 firmado este lunes 22 de junio.

¿El motivo? El segundo partido de la selección de Panamá en la Copa Mundial de Fútbol de 2026, donde el onceno nacional medirá fuerzas contra Croacia. El juego arranca a las 6:00 p.m. (hora local).

El decreto, que lleva la firma del presidente José Raúl Mulino Quintero y de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, establece a las instituciones operar en la jornada de la mañana, ya que deberán trabajar de forma corrida e ininterrumpida hasta las 2:00 p.m. El documento deja claro que ninguna entidad puede inventar un horario diferente al establecido.

Los que se quedan trabajando

Como el país no se puede detener por completo, el decreto armó una lista de excepciones con las oficinas que tienen prohibido apagar las luces. Los hospitales, policlínicas y centros de salud, tanto de la Caja de Seguro Social como del Ministerio de Salud, operarán en sus horarios normales.

La marea roja trabajadora también incluirá a los estamentos de seguridad, el Cuerpo de Bomberos, Sinaproc, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, el Servicio Nacional de Migración y el personal de transporte masivo como el Metro de Panamá, S.A. y MiBus.

A nivel logístico y comercial, el engranaje clave del país sigue activo: Tocumen, S.A., la Autoridad Aeronáutica Civil, Aduanas, la Autoridad de Aseo, la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) y los puertos mantendrán sus turnos regulares para no afectar el comercio internacional. Por su parte, la Autoridad del Canal de Panamá se maneja con sus propias reglas autónomas y no entra en este combo, mientras que los bancos estatales y privados seguirán los lineamientos de la Superintendencia de Bancos.

El decreto se fundamenta en el Código Administrativo y empezó a regir de inmediato tras su publicación en la Gaceta Oficial Digital 30551 D, publicada este lunes 22 de junio.

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