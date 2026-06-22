Dónde ver gratis el Panamá vs. Croacia: estos son los puntos habilitados para la Marea Roja

El encuentro de este martes 23 de junio representa el segundo compromiso de Panamá en el <b>Grupo L</b> y podría ser determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del <a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Mundial 2026</a>.La selección panameña llega a este partido tras su estreno en la fase de grupos donde perdió 1-0 contra <a href="/tag/-/meta/seleccion-ghana">Ghana</a> y buscará sumar un resultado positivo ante <a href="/tag/-/meta/seleccion-croacia">Croacia</a> antes de cerrar su participación en esta etapa del torneo.La tercera y última presentación del onceno nacional en la fase de grupos será el sábado 27 de junio frente a <a href="/tag/-/meta/seleccion-inglaterra">Inglaterra</a>, a partir de las 4:00 p.m. (hora de Panamá), en Nueva York.La jornada final del Grupo L también incluirá el partido entre Croacia y Ghana, programado para el mismo día y horario.