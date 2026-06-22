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Fútbol

Dónde ver gratis el Panamá vs. Croacia: estos son los puntos habilitados para la Marea Roja

Estadios, parques y plazas transmitirán el segundo partido de Panamá en el Grupo L del Mundial 2026.
Estadios, parques y plazas transmitirán el segundo partido de Panamá en el Grupo L del Mundial 2026. Luis García | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 22/06/2026 19:15
La afición contará con espacios gratuitos en la capital y el interior para seguir los partidos de la Selección Nacional

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La Marea Roja tendrá más de una decena de opciones para seguir este lunes el partido entre Panamá y Croacia, correspondiente a la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026.

Además de las Fan Zones oficiales habilitadas por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), parques, plazas, estadios y centros comerciales transmitirán gratuitamente el encuentro programado para las 6:00 p.m., lo que ampliará los espacios disponibles para que los aficionados acompañen a la Selección Nacional.

La oferta de sitios supera las cinco zonas oficiales anunciadas inicialmente por Pandeportes, aunque todavía persisten interrogantes sobre cuáles forman parte de la estrategia gubernamental y cuáles corresponden a iniciativas privadas o municipales.

La entidad deportiva mantiene espacios oficiales en varias provincias, donde el ingreso es gratuito y, en algunos casos, está regulado mediante cintillos para controlar el aforo.

¿Dónde ver gratis los partidos de Panamá?

Provincia de Panamá

Parque Urracá (Bella Vista)
Parque Andrés Bello (El Cangrejo)
Parque Heliodoro Patiño o Casa de Carlos Harvey (Juan Díaz)
Plaza Central de Supercentro El Dorado (El Dorado)
Isla Perico (Causeway de Amador)
Plaza Herrera (Casco Antiguo, San Felipe)
Parque de las Madres (Pedregal)
Fan Tigo Plaza del Sol (Multiplaza)
The Yard by Adidas / Plaza Central (Town Center Costa del Este)
Atrio Mall (Costa del Este)

San Miguelito

Los Andes Mall (área de foodcourt)
Metromall (área de foodcourt)

Chiriquí

Gimnasio La Basita (David)

Herrera

Estadio Los Milagros (Chitré)

Veraguas

Estadio Omar Torrijos Herrera (Santiago)

Colón

Estadio Mariano Bula
Panamá se juega puntos importantes ante Croacia

El encuentro de este martes 23 de junio representa el segundo compromiso de Panamá en el Grupo L y podría ser determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026.

La selección panameña llega a este partido tras su estreno en la fase de grupos donde perdió 1-0 contra Ghana y buscará sumar un resultado positivo ante Croacia antes de cerrar su participación en esta etapa del torneo.

La tercera y última presentación del onceno nacional en la fase de grupos será el sábado 27 de junio frente a Inglaterra, a partir de las 4:00 p.m. (hora de Panamá), en Nueva York.

La jornada final del Grupo L también incluirá el partido entre Croacia y Ghana, programado para el mismo día y horario.

Las Fan Zones oficiales

Pandeportes anunció el pasado 15 de junio la habilitación de cinco Fan Zones oficiales para transmitir los partidos de Panamá en distintas provincias del país.

La iniciativa surgió después de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, adelantara que se instalarían pantallas gigantes para que la población pudiera seguir los encuentros de la Selección Nacional durante el Mundial.

Sin embargo, hasta ahora no se ha aclarado si otros lugares mencionados previamente por las autoridades, entre ellos Parque Omar, Atlapa y Tocumen, continúan dentro de la estrategia oficial o si fueron reemplazados por las sedes actualmente anunciadas.

Con la ampliación de espacios, miles de integrantes de la Marea Roja tendrán alternativas para reunirse y seguir a Panamá en un partido que puede marcar el rumbo del equipo en el Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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