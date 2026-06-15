Conoce los lugares donde el Gobierno pondrá pantallas gigantes para Panamá-Ghana

La afición panameña tendrá espacios gratuitos para respaldar a la Selección Nacional durante la fase de grupos del Mundial. El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) anunció la habilitación de cinco “Fan Zones” en distintas provincias del país, donde los partidos de Panamá serán transmitidos en pantallas gigantes.

La iniciativa busca reunir a la denominada Marea Roja en ambientes familiares y seguros para seguir los encuentros del combinado nacional los próximos 17, 23 y 27 de junio.

Los recintos seleccionados por la entidad cuentan con capacidad para recibir a cientos de aficionados y estarán ubicados en puntos estratégicos del país.

En la provincia de Panamá, las transmisiones se realizarán en la Arena Roberto Durán, ubicada en la Ciudad Deportiva Irving Saladino. En Chiriquí, la sede será el gimnasio La Basita, en David; mientras que en Veraguas se utilizará el estadio Omar Torrijos Herrera, en Santiago.

Por su parte, los residentes de Herrera podrán acudir al estadio Los Milagros, en Chitré, y en Colón las actividades se desarrollarán en el estadio Mariano Bula.

De acuerdo con Pandeportes, el primer encuentro será transmitido el miércoles 17 de junio a partir de las 6:00 p.m., con apertura de puertas desde las 5:00 p.m.

El segundo compromiso se proyectará el martes 23 de junio, también desde las 6:00 p.m., mientras que para el partido del sábado 27 de junio las puertas abrirán a las 3:00 p.m. y la transmisión comenzará a las 4:00 p.m.

La entidad explicó que el ingreso será completamente gratuito, aunque estará regulado mediante un sistema de cintillos para garantizar el control de aforo y la seguridad de los asistentes.

Los aficionados podrán retirar los cintillos con anticipación en las oficinas regionales de Pandeportes de cada provincia o solicitarlo en las taquillas de las sedes habilitadas una hora antes del inicio de cada encuentro, sujeto a disponibilidad.

La institución destacó que la medida busca acercar la experiencia mundialista a los fanáticos que no podrán viajar para acompañar a la Selección y ofrecer espacios de convivencia para respaldar al equipo nacional.

El anuncio se produce semanas después de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, adelantara que se instalarían pantallas gigantes en distintos puntos del país para que la población pudiera seguir los partidos del combinado nacional.

Sin embargo, hasta el momento no se ha precisado si los lugares mencionados anteriormente, entre ellos el Parque Omar, Atlapa y Tocumen, se mantendrán dentro de la estrategia o si fueron sustituidos por los estadios y gimnasios anunciados por Pandeportes.

Con esta iniciativa, la entidad deportiva espera concentrar a miles de seguidores de la Selección Nacional en distintos puntos del país para acompañar a Panamá en sus compromisos mundialistas.