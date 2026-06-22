Inauguran en Panamá el 56.º Período de Sesiones Ordinarias de la OEA

Este lunes 22 de junio se dio inicio al 56.º Período de Sesiones Ordinarias de la Organización de Estados Americanos (OEA) con Panamá como anfitrión.

El evento se lleva a cabo en el Centro de Convenciones Atlapa. Se registraron 746 miembros de la sociedad civil, y participan 32 Estados miembros y 37 Estados observadores.

“Hay muchas expectativas de que avancemos, muchas cosas que nos unen, los retos de cada país se atacan individualmente. La carga es menos dura para cada uno de nosotros si hay un gran consenso en grandes temas y eso es lo que debemos priorizar”, expresó el canciller panameño, Javier Martínez-Acha.

Desde las 6 de la tarde se observó la llegada del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, así como de los ministros panameños de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y de Seguridad, Frank Ábrego.

De acuerdo con el listado oficial de la OEA, las primeras delegaciones en presentarse este lunes son Haití, Honduras, Jamaica, México y Panamá.

Laura Gil, secretaria adjunta de la OEA, ha compartido que se espera emitir 16 resoluciones, incluyendo algunas sobre temas como Haití, Nicaragua y las Islas Malvinas.