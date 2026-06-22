Mulino ante la OEA: Respalda a Bolivia, cuestiona a China y condena a Nicaragua

El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó durante su discurso en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) su apoyo al estado de excepción en Bolivia, cuestionó a la “izquierda radical”, condenó la violación de los derechos humanos en Nicaragua y exigió que cesen las detenciones de barcos con bandera panameña en puertos chinos.

“En meses recientes hemos registrado un aumento inusual e injustificado de inspecciones y detenciones de buques de bandera panameña en puertos de la República Popular China, sin que medien causas técnicas o de seguridad”, manifestó Mulino. Denunció que de unas 30 detenciones, que era lo habitual, se incrementaron a más de 140 en un mes.

“El derecho marítimo internacional, el libre tránsito, el tránsito inocente por los mares y la libertad de comercio no pueden convertirse en instrumento de presión política por nadie”, concluyó.