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Mulino ante la OEA: Respalda a Bolivia, cuestiona a China y condena a Nicaragua

El presidente de la República, José Raúl Mulino
El presidente de la República, José Raúl Mulino Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 22/06/2026 19:59
El mandatario aprovechó el espacio para tratar otros temas de coyontura nacional, como las detenciones de barcos con bandera panameña en puertos chinos

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó durante su discurso en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) su apoyo al estado de excepción en Bolivia, cuestionó a la “izquierda radical”, condenó la violación de los derechos humanos en Nicaragua y exigió que cesen las detenciones de barcos con bandera panameña en puertos chinos.

“En meses recientes hemos registrado un aumento inusual e injustificado de inspecciones y detenciones de buques de bandera panameña en puertos de la República Popular China, sin que medien causas técnicas o de seguridad”, manifestó Mulino. Denunció que de unas 30 detenciones, que era lo habitual, se incrementaron a más de 140 en un mes.

El derecho marítimo internacional, el libre tránsito, el tránsito inocente por los mares y la libertad de comercio no pueden convertirse en instrumento de presión política por nadie”, concluyó.

Bolivia

Sobre Bolivia, Mulino compartió su solidaridad con el presidente Luis Arce.

“El gobierno democrático de Bolivia enfrenta hoy una campaña deliberada de desestabilización impulsada por sectores radicales y por el crimen organizado que buscan subvertir el orden constitucional por medios violentos e ilegítimos. Panamá condena cualquier intento de desestabilizar a un gobierno surgido de la voluntad popular”, declaró.

“En la conversación que tuve hoy con el señor Secretario General de nuestra organización, avalé inmediatamente una propuesta para conformar una comisión de cancilleres y de ministros de Defensa o de Seguridad Pública para que viajen lo más pronto posible a Bolivia”, acotó.

Mulino comparó la declaración del estado de excepción en Bolivia con la suspensión de garantías constitucionales en Bocas del Toro durante las protestas del sector bananero.

Nicaragua

El mandatario panameño también se refirió a Nicaragua.

“La situación de Nicaragua, el deterioro del respeto a los derechos humanos en ese país es grave. La persecución de opositores, el cierre sistemático del espacio cívico, la expulsión de organizaciones humanitarias, el encarcelamiento de líderes religiosos y el exilio forzado de miles de ciudadanos son hechos incompatibles con los principios de esta organización”, sentenció.

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