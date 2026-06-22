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Mbappé destroza a Irak y acerca a Francia a la siguiente ronda

Al minuto 14, Kylian Mbappé tomó el balón fuera del área grande y, recostado sobre el vértice derecho.
Al minuto 14, Kylian Mbappé tomó el balón fuera del área grande y, recostado sobre el vértice derecho. AFP
Por
Lourdes García Armuelles
  • 22/06/2026 19:56
Ousmane Dembélé cerró la cuenta con una gran definición cruzada dentro del área para colocar el 3-0 definitivo

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La selección de Francia venció de manera contundente 3-0 a su similar de Irak en la segunda jornada del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un partido disputado en el Estadio de Filadelfia que pasará a la historia por una interrupción climática sin precedentes en el torneo.

Con este resultado, Les Bleus alcanzan las 6 unidades y aseguran virtualmente su clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que los Leones de Mesopotamia complican seriamente su permanencia al sumar su segunda derrota consecutiva.

Primer tiempo

Francia impuso condiciones desde el pitazo inicial. Al minuto 14, Kylian Mbappé tomó el balón fuera del área grande y, recostado sobre el vértice derecho, sacó un potente zurdazo cruzado inalcanzable para el arquero iraquí Ahmed Basil, abriendo el marcador 1-0.

Suspensión

Justo al llegar al descanso, el partido tuvo que detenerse debido al protocolo de seguridad de la FIFA por mal tiempo en la zona de Filadelfia.

Un rayo detectado en el perímetro obligó a resguardar a los futbolistas y a evacuar las gradas. La reanudación del segundo tiempo sufrió un retraso de 2 horas y 10 minutos

Segundo tiempo

Tras el largo parón, Francia no perdió la concentración. Al 54’, un error en la salida de la zaga iraquí le permitió a Mbappé firmar su doblete de la tarde.

Poco después, al 66’, Ousmane Dembélé cerró la cuenta con una gran definición cruzada dentro del área para colocar el 3-0 definitivo.

Con este doblete, Kylian Mbappé alcanza la cifra de 15 goles en la historia de las Copas del Mundo, consolidando su persecución hacia las marcas históricas de goleo en el certamen global.

7:48 PM
22/06/2026

finalice el partido 

7:46 PM
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Sale Mbappé

7:45 PM
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Fallo de gol de Mbappé

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Fallo de gol de Mbappé

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Cambios de Francia 

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Posición adelantanda 

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Tiro de esquina de Irak

 

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Cambios de Francia

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Modificaciones de Irak

Salen Adamari y Basheh 

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Gol de Francia

7:21 PM
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Saque de esquina de Francia 

7:17 PM
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Tiro libre a favor de Francia

7:09 PM
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Gol de Francia

7:09 PM
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Saque de meta a favor de Irak 

7:08 PM
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Inicia el segundo tiempo 

4:49 PM
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Finaliza el primer tiempo 

4:47 PM
22/06/2026

3 minutos adicionales

4:45 PM
22/06/2026

Tire libre de Irak

4:38 PM
22/06/2026

Saque de banda de Francia 

4:35 PM
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Saque lateral de Irak 

4:30 PM
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Saque de esquina de Irak 

4:23 PM
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Pausa de hidratación 

4:21 PM
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Saque lateral de Francia

4:18 PM
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Tiro libre de Irak 

4:17 PM
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Ataca el equipo de Irak 

4:14 PM
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Gollll de Francia 

4:12 PM
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Saque lateral de Irak 

4:11 PM
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Saque lateral de Francia

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Saque de meta para Irak 

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Saque lateral de Francia

 

4:07 PM
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Saque de esquina de Francia

4:06 PM
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Tarjeta amarilla de Irak

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Saque lateral de Irak 

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Balón filtrado

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Recupera el equipo fránces

4:04 PM
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Saque lateral de Irak 

4:02 PM
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Primer remate de Francia 

4:00 PM
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Inicia el primer tiempo

3:55 PM
22/06/2026

Canto del himno de Irak

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