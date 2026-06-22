Mbappé destroza a Irak y acerca a Francia a la siguiente ronda

La selección de Francia venció de manera contundente 3-0 a su similar de Irak en la segunda jornada del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un partido disputado en el Estadio de Filadelfia que pasará a la historia por una interrupción climática sin precedentes en el torneo. Con este resultado, Les Bleus alcanzan las 6 unidades y aseguran virtualmente su clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que los Leones de Mesopotamia complican seriamente su permanencia al sumar su segunda derrota consecutiva.

Primer tiempo

Francia impuso condiciones desde el pitazo inicial. Al minuto 14, Kylian Mbappé tomó el balón fuera del área grande y, recostado sobre el vértice derecho, sacó un potente zurdazo cruzado inalcanzable para el arquero iraquí Ahmed Basil, abriendo el marcador 1-0.

Suspensión

Justo al llegar al descanso, el partido tuvo que detenerse debido al protocolo de seguridad de la FIFA por mal tiempo en la zona de Filadelfia. Un rayo detectado en el perímetro obligó a resguardar a los futbolistas y a evacuar las gradas. La reanudación del segundo tiempo sufrió un retraso de 2 horas y 10 minutos

Segundo tiempo