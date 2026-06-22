Mbappé destroza a Irak y acerca a Francia a la siguiente ronda

La selección de Francia venció de manera contundente 3-0 a su similar de Irak en la segunda jornada del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un partido disputado en el Estadio de Filadelfia que pasará a la historia por una interrupción climática sin precedentes en el torneo.Con este resultado, Les Bleus alcanzan las 6 unidades y aseguran virtualmente su clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que los Leones de Mesopotamia complican seriamente su permanencia al sumar su segunda derrota consecutiva.