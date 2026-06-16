Mundial FIFA 2026
Cobertura especial →
  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Fútbol
Fútbol
PANAMÁ

Universidades y centros educativos suspenden actividades por debut de Panamá en el Mundial 2026

Universidades y escuelas se unen al apoyo de la selección de Panamá
Universidades y escuelas se unen al apoyo de la selección de Panamá Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/06/2026 16:07
Instituciones educativas del país se suman al apoyo de la selección panameña en su estreno mundialista

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

Diversas instituciones educativas del país anunciaron la suspensión de labores académicas y administrativas este miércoles 17 de junio, en cumplimiento del Decreto de Gabinete N.° 19 de 16 de junio de 2026, emitido con motivo del debut de la selección de Panamá en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que quedan suspendidas las clases en la jornada vespertina y nocturna en todos los centros educativos del país. La medida busca facilitar el respaldo de estudiantes, docentes y personal administrativo a la selección nacional en su primer compromiso mundialista.

Universidades se suman al apoyo de la selección panameña en el Mundial

Asimismo, varias universidades se sumaron a la iniciativa. La Universidad de Panamá comunicó que las labores académicas y administrativas serán suspendidas y que las actividades se desarrollarán de manera ininterrumpida hasta las 2:00 p.m.

Por su parte, la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) informó que tanto las labores administrativas como académicas en la sede de Albrook, extensiones universitarias y programas académicos a nivel nacional culminarán también a las 2:00 p.m.

Las medidas forman parte de las acciones adoptadas por el Gobierno Nacional para respaldar a la selección panameña en su esperado debut en la máxima cita del fútbol mundial.

VIDEOS
Lo Nuevo