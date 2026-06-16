Universidades y centros educativos suspenden actividades por debut de Panamá en el Mundial 2026

Diversas instituciones educativas del país anunciaron la suspensión de labores académicas y administrativas este miércoles 17 de junio, en cumplimiento del Decreto de Gabinete N.° 19 de 16 de junio de 2026, emitido con motivo del debut de la selección de Panamá en la Copa Mundial de Fútbol 2026. El Ministerio de Educación (Meduca) informó que quedan suspendidas las clases en la jornada vespertina y nocturna en todos los centros educativos del país. La medida busca facilitar el respaldo de estudiantes, docentes y personal administrativo a la selección nacional en su primer compromiso mundialista.

Universidades se suman al apoyo de la selección panameña en el Mundial