Universidades y centros educativos suspenden actividades por debut de Panamá en el Mundial 2026

Diversas instituciones educativas del país anunciaron la suspensión de labores académicas y administrativas este miércoles 17 de junio, en cumplimiento del <b>Decreto de Gabinete N.° 19 de 16 de junio de 2026</b>, emitido con motivo del debut de la selección de Panamá en la <b><a href="/tag/-/meta/copa-mundial-de-la-fifa">Copa Mundial de Fútbol 2026</a></b>.El <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a></b> informó que quedan suspendidas las clases en la jornada vespertina y nocturna en todos los centros educativos del país. La medida busca facilitar el respaldo de estudiantes, docentes y personal administrativo a la selección nacional en su primer compromiso mundialista.