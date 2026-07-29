Las noticias que están dando de qué hablar en Panamá y el mundo este 29 de julio

La agenda informativa de Panamá y el mundo presenta este miércoles 29 de julio una serie de acontecimientos de relevancia en el ámbito político, económico, de seguridad y turismo, además de hechos de interés internacional.

-La diputada por la libre postulación Paulette Thomas respondió a la decisión de la bancada Vamos de suspenderla y remitir su caso al Comité de Ética. La parlamentaria aseguró que el voto emitido por su suplente, Edilberto Guerrero, respondió a un compromiso adquirido previamente con la diputada Lilia Batista, antes de la elección de la junta directiva de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional.

-El Gobierno de Panamá informó que cubrirá los costos del retorno de cualquier ciudadano panameño que solicite salir de la zona de conflicto entre Rusia y Ucrania. La medida se anuncia mientras continúan las investigaciones sobre casos de nacionales que presuntamente viajaron tras aceptar ofertas de reclutamiento.

-La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) presentó el balance del segundo trimestre de 2026, destacando un crecimiento histórico en la llegada de visitantes internacionales. Entre enero y junio de este año ingresaron al país 1,755,998 turistas, un aumento del 17.4 % en comparación con el mismo periodo de 2025, consolidando la recuperación del sector turístico.

-La Policía Nacional se alista para una nueva renovación de su flota vehicular. El Ministerio de Seguridad Pública sustentó ante la Comisión de Presupuesto un traslado de partidas por 11,723,301 dólares, recursos que serán destinados a la reactivación de vehículos y a la modernización de la plataforma tecnológica del Centro de Operaciones Nacionales (C-5).

-El régimen de Cuba anunció una nueva flexibilización de su modelo económico al autorizar la participación de empresas privadas nacionales y extranjeras en actividades que hasta ahora eran exclusivas del Estado. Entre los sectores que podrán recibir inversión privada figuran la operación de farmacias, estaciones de combustible y centros geriátricos, en una medida que busca dinamizar la economía de la isla.