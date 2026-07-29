Las noticias que están dando de qué hablar en Panamá y el mundo este 29 de julio

La agenda informativa de Panamá y el mundo presenta este miércoles 29 de julio una serie de acontecimientos de relevancia en el ámbito político, económico, de seguridad y turismo, además de hechos de interés internacional.<b>-La diputada por la libre postulación </b><b>Paulette Thomas</b> respondió a la decisión de la bancada Vamos de suspenderla y remitir su caso al Comité de Ética. La parlamentaria aseguró que el voto emitido por su suplente, <b>Edilberto Guerrero</b>, respondió a un compromiso adquirido previamente con la diputada <b>Lilia Batista</b>, antes de la elección de la junta directiva de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional.<b>-El Gobierno de Panamá informó que cubrirá los costos del retorno de cualquier ciudadano panameño </b>que solicite salir de la zona de conflicto entre Rusia y Ucrania. La medida se anuncia mientras continúan las investigaciones sobre casos de nacionales que presuntamente viajaron tras aceptar ofertas de reclutamiento.<b>-La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) presentó el balance del segundo trimestre de 2026</b>, destacando un crecimiento histórico en la llegada de visitantes internacionales. Entre enero y junio de este año ingresaron al país 1,755,998 turistas, un aumento del 17.4 % en comparación con el mismo periodo de 2025, consolidando la recuperación del sector turístico.<b>-La Policía Nacional se alista para una nueva renovación de su flota vehicular.</b> El Ministerio de Seguridad Pública sustentó ante la Comisión de Presupuesto un traslado de partidas por <b>11,723,301 dólares</b>, recursos que serán destinados a la reactivación de vehículos y a la modernización de la plataforma tecnológica del Centro de Operaciones Nacionales (C-5).<b>-El régimen de Cuba anunció una nueva flexibilización de su modelo económico</b> al autorizar la participación de empresas privadas nacionales y extranjeras en actividades que hasta ahora eran exclusivas del Estado. Entre los sectores que podrán recibir inversión privada figuran la operación de farmacias, estaciones de combustible y centros geriátricos, en una medida que busca dinamizar la economía de la isla.