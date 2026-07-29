Alberto López asume presidencia de Apede y pide desburocratizar el Estado para atraer inversión

El nuevo presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Alberto López Tom, asumió el cargo con un llamado claro: Panamá necesita desburocratizar la gestión pública para recuperar competitividad y atraer inversión extranjera.

López destacó que la organización pondrá especial énfasis en fortalecer los capítulos de Apede en el interior del país y los centros de competitividad regionales, convencido de que el desarrollo fuera de la capital es clave para generar empleos de calidad.

“Tenemos que desarrollar a Panamá como una plataforma logística y mirar más allá del eje del Canal”, afirmó, subrayando la importancia de aprovechar la posición geográfica del país, pero advirtiendo que esta ventaja no basta si la gestión pública sigue siendo lenta e ineficiente.

El dirigente empresarial reconoció avances recientes del Gobierno en materia económica, señalando que se ha pasado “de la planificación a la ejecución”.

Mencionó como ejemplo las precalificaciones de proyectos vinculados al Canal de Panamá, incluyendo puertos, gasoducto y el proyecto de Río Indio.

Sobre el debate en torno a la minería, López pidió que las decisiones se tomen con criterios técnicos y científicos, alejados de las emociones, y resaltó que el mayor reto es construir consensos. “Tenemos que ser un puente de diálogo y armar consenso”, expresó.

Reiteró que la burocracia es uno de los principales obstáculos para la inversión: “Cada día que una empresa pierde en poner en marcha un proyecto es un fondo que pierde el país. Necesitamos urgentemente desburocratizar la gestión del Estado”.