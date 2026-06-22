Suspenden encuentro Francia vs. Irak en la Copa del Mundo 2026

n un giro inesperado dentro de la actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el crucial encuentro entre las selecciones de Francia e Irak ha sido oficialmente suspendido.

La decisión fue tomada de última hora por el cuerpo arbitral y los comisarios de la FIFA asignados al encuentro, priorizando la integridad física de los futbolistas y los aficionados presentes en el estadio.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el partido no pudo llevarse a cabo debido a la lluvia.

A pesar de los esfuerzos del comité organizador por resolver la situación antes del silbatazo inicial, las condiciones no eran las óptimas para el desarrollo de un juego de este calibre.

El partido había cumplido su primer tiempo con un gol de Francia.