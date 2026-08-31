¿Vuelve la F1 a Argentina? El pedido de Javier Milei a la FIA

El presidente de la República Argentina, Javier Milei solicitó formalmente este 31 de agosto de 2026 el retorno de la Fórmula 1 y del Rally Mundial durante la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en Buenos Aires ante la presencia de su titular Mohammed Ben Sulayem.

Esto surge bajo la argumentación de la nueva estabilidad institucional en Argentina y el creciente entusiasmo popular impulsado por el piloto Franco Colapinto tras casi tres décadas de ausencia de la categoría en el país.

Durante la asamblea continental, Milei afirmó ante la dirigencia del deporte motor que “la Argentina que vuelve a ser sede de la FIA es la misma Argentina que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario”, de acuerdo con lo consignado por el diario Infobae.

Asimismo, el jefe de Estado remarcó la tradición automovilística local al señalar que “Argentina es un país amante de los autos, tenemos la tradición, tenemos los pilotos, ahora estamos volviendo a tener la seriedad institucional que esas categorías exigen antes de elegir un país”, tal como reportó la plataforma digital Animal MX.

Por consiguiente, la intervención concluyó con una apelación directa hacia las autoridades del organismo internacional al manifestar que “queremos ver a Colapinto en el país”, en referencia al corredor de la escudería Alpine.

Para respaldar la propuesta institucional, el Autódromo Oscar y Juan Gálvez ejecuta un plan de remodelación estimado en cien millones de dólares enfocado en adecuar el trazado de 4.900 metros a las exigencias técnicas de la máxima categoría y ampliar la capacidad del recinto a 150.000 espectadores, según medios argentinos.

En paralelo, la jefatura de Estado vinculó la iniciativa con las recientes medidas económicas de desgravación vehicular y los planes de licitación de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales para reforzar la infraestructura logística del país, según reseñó Infobae.

Hasta la fecha, la cúpula de la FIA no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la factibilidad técnica del pedido formulado en la capital argentina.

Por lo tanto, el sector privado y las entidades rectoras del automovilismo mantendrán las evaluaciones correspondientes a la espera de definir la viabilidad del retorno del Gran Premio, cuya última edición se celebró en territorio argentino en 1998.