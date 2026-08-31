Gioconda Belli gana el Premio de Literatura en Lenguas Romances 2026 en Guadalajara

La escritora nicaragüense Gioconda Belli fue galardonada este lunes 31 de agosto con el Premio de Literatura en Lenguas Romances 2026, otorgado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México).

La autora de obras como ‘El país de las mujeres’ recibió el reconocimiento con un discurso en defensa de la literatura como alternativa a la “palabra mecánica” que, a su juicio, supone la inteligencia artificial (IA).

“Estamos en un mundo tan lleno de distracciones, con un nivel de atención cada vez más corto, que creo que luchar porque se lea, hacer obras de literatura que hablen y que le digan a la gente [que hay] una manera distinta de ver el mundo, eso es fundamental para mí. (...) Estas inteligencias artificiales, si nos ponemos a pensar, son nuestra inteligencia: lo que ha llenado esas máquinas de información y todo lo que saben se lo hemos dado nosotros, sin que nos pidieran permiso”, aseguró Belli, citada por la agencia EFE.

El jurado del premio destacó la capacidad de la autora para realizar “una renovación del lenguaje literario”, al tiempo que resaltó el sentido político de una obra “atravesada por las grandes convulsiones políticas de Nicaragua y que ha influido en varias generaciones de escritores y lectores”.

En la actualidad, Belli se encuentra exiliada en España, país al que se trasladó en 2022 para evitar la persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Sobre este nuevo exilio, Belli considera que es distinto al que experimentó en México en 1975, debido a la madurez que ha alcanzado en la construcción de su obra literaria.

“No estoy sola ni cuando estoy sola, porque tengo toda esa experiencia y esas ganas de decir. Y eso me ha ayudado muchísimo porque ahora sí siento que tengo una voz que tiene cosas que decirle a este mundo, en este momento de los exilios y de todos los migrantes y de todos los que estamos siendo desplazados”, expresó.

Por otro lado, recordó que comenzó a escribir poesía “como una celebración de mi cuerpo, sin darme cuenta de que eso iba a ser subversivo”.

“Cuando me di cuenta de que era subversivo (...) también me di cuenta de que había una necesidad de las mujeres, de todas nosotras, de afirmarnos, de encantarnos, de ser felices y orgullosas de ser mujeres y de no sentir esa discriminación”, agregó.