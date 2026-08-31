El Festival Prisma celebra 15 años de danza contemporánea con artistas internacionales

Además de las presentaciones artísticas, la programación contempla actividades de formación dirigidas a bailarines, coreógrafos y profesionales del sector, así como propuestas abiertas a personas interesadas en acercarse por primera vez a la danza contemporánea.

La edición de este año incluirá una selección de obras nacionales e internacionales que permitirá al público acercarse a diferentes lenguajes y formas de abordar la creación contemporánea.

Durante varias semanas, el festival ofrecerá espectáculos, residencias de creación, clases maestras, videodanza, intervenciones en espacios públicos y actividades gratuitas en distintos escenarios de la ciudad de Panamá.

El Festival Internacional de Danza Contemporánea Prisma inicia este lunes 31 de agosto su décimo quinta edición con una programación que se extenderá hasta el próximo 27 de septiembre, y que reunirá a compañías y artistas procedentes de Panamá, Iberoamérica y Europa.

PRISMA Lab Profesional

Uno de los componentes principales de esta edición será PRISMA LAB Profesional, una residencia intensiva de creación que reunirá a bailarines de Panamá y Centroamérica seleccionados mediante audición.

La edición de 2026 estará a cargo de la coreógrafa mexicana Isela Quintana, quien desarrollará junto al elenco una nueva pieza concebida específicamente para dialogar con la exposición temporal del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC Panamá).

El proceso creativo combinará la investigación del movimiento, el intercambio de experiencias y el trabajo colaborativo entre artistas de distintos países de la región.

El resultado de esta residencia será presentado el próximo 18 de septiembre, a las 8:00 pm., en el MAC Panamá, en una función con entrada gratuita.

A lo largo de sus 15 años de trayectoria, el festival Prisma ha contribuido a ampliar la presencia de la danza contemporánea en Panamá mediante la presentación de artistas internacionales, el impulso a creadores locales y la generación de espacios de formación e intercambio profesional.

Desde su creación en 2012, el festival se ha consolidado como una plataforma para la circulación de propuestas de danza contemporánea, la formación de artistas y el encuentro entre creadores de diferentes países.

Como reconocimiento a su trayectoria y a su contribución al desarrollo de esta disciplina en la región, el festival recibió una Mención Honrosa del Premio Iberoamericano de Danza.

La programación completa de esta edición del festival Prisma está disponible en la página web del Festival Prisma, mientras que las entradas para las funciones pueden adquirirse a través de Panatickets.