Amir Murillo sigue intratable en Turquía: vuelve a anotar con el Besiktas

El futbolista panameño, Amir Murillo sigue consolidándose en el viejo continente como un jugador importante e inamovible en el Besiktas de Turquía.

Como de costumbre, el lateral derecho fue titular con el cuadro de las Águilas Negras en su último partido del torneo liguero, esta vez frente al Corum FK. El partido que se disputó este lunes 31 de agosto, tuvo un condimento mayor para el panameño, ya que anotó el último tanto de la goleada 6-2 de los suyos.

A pesar que los reflectores fueron para Dusan Vlahovic, exjugador de la Juventus, luego de anotar un triplete, la afición se volcó a favor de Murillo tras anotar el último tanto en este importante triunfo en el inicio de temporada.

Murillo llegó a incursionar por el sector derecho, concretamente por dentro para recibir un pase a segunda línea de Ilhan Fakili. El panameño soltó un disparo potente que se estrelló en el travesaño y terminó metiéndose por línea de fondo. Este fue el segundo tanto de la temporada para Murillo tras anotar en los play-off de la UEFA Europa League.

El panameño se mantuvo en constante ataque durante el cotejo. Incluso en la primera parte tuvo una ocasión clara de gol, pero se perdió su tanto con la portería vacía. Recibió un pase de Leandro Trossard y con la rodilla Murillo impactó el balón que se terminó estrellando en el travesaño.

Esta fue la contribución de gol 51 para Murillo en Europa. Con el Besiktas suma cinco (cuatro goles y una asistencia). Con el Marsella dejó la cifra en 15 mientras que con el Anderlecht contribuyó de manera directa en 31 anotaciones.