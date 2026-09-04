Reducción del calado en el Canal de Panamá queda pospuesta hasta nuevo aviso

El Canal de Panamá mantendrá en 48 pies el calado máximo autorizado para los buques neopanamax, luego de una nueva evaluación de los niveles del lago Gatún y de las proyecciones meteorológicas.

La decisión implica que la reducción a 47.5 pies, que estaba programada para comenzar el 1 de octubre de 2026, queda pospuesta hasta nuevo aviso.

De acuerdo con el Canal de Panamá, mantener el calado máximo vigente permitirá a las navieras contar con mayor continuidad para la planificación de sus viajes y la programación de sus buques.

La entidad explicó que la medida responde a las condiciones hídricas actuales y forma parte de su compromiso de atender las necesidades de sus clientes sin comprometer la seguridad ni la eficiencia de las operaciones.

La Autoridad del Canal de Panamá continuará monitoreando los niveles del lago Gatún, así como las condiciones meteorológicas y las proyecciones disponibles, para determinar si será necesario modificar nuevamente los requisitos de calado.

Cualquier cambio futuro que pueda afectar el calado autorizado será comunicado con la debida antelación, indicó la administración del Canal.