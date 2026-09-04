Seis personas son aprehendidas por presunta minería ilegal en Panamá norte

Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con funcionarios Ministerio de Ambiente, aprehendió a seis ciudadanos que presuntamente se encontraban realizando actividades de minería ilegal en Panamá norte.

El operativo se desarrolló en la quebrada María Piedra, ubicada dentro del área de amortiguamiento del Parque Nacional Chagres, donde las autoridades detectaron al grupo realizando labores relacionadas con la extracción y lavado de oro.

La acción estuvo a cargo de unidades policiales junto con un equipo multidisciplinario especializado en materia ambiental.

Tras la intervención, los seis sospechosos y los indicios recabados durante el operativo fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Ambientales, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes.

La operación forma parte de las acciones de las autoridades para combatir actividades de minería ilegal y afectaciones ambientales en zonas protegidas y sus áreas de amortiguamiento.

El área donde se produjo la aprehensión se encuentra vinculada al entorno del Parque Nacional Chagres, una zona de importancia ambiental para el país.