Reinaldo Rueda destaca el nivel del futbolista panameño

Reinaldo Rueda, uno de los entrenadores más destacados de Sudamérica en la actualidad, se encuentra en nuestro país para vivir de primera mano el fútbol panameño.

El estratega colombiano, pero que vivió gran parte de su vida como entrenador en la selección de Honduras, aprovechó la ocasión de visitar nuevamente Panamá para impartir una charla en Umecit con el tema ‘Entrenador-Profesor, una mirada al fútbol 360’.

El mundialista con la selección de Honduras en Sudáfrica 2010 y con Ecuador en Brasil 2014 brindó algunos detalles de su experiencia como entrenador, así como también del nivel actual que se está viviendo en la Liga Panameña de Fútbol como en la selección de Panamá.

“El perfil de entrenador deber tener esa vocación de entrenar con los niños, orientarlos en las diferentes divisiones de los clubes”, destacó Rueda durante su intervención.

El entrenador de 69 años y actualmente sin equipo, precisó la importancia que tienen los entrenadores en el desarrollo de los jugadores más pequeños. Mencionó que es importante que cada equipo cuente con una categoría filial en su esquema.

“Debemos siempre tener una presentación digna dentro y fuera de las canchas. Eso dice mucho de nuestra responsabilidad como entrenadores”, resaltó Rueda.

En su intervención, el colombiano también llegó a recordar aquellos enfrentamientos que tuvo contra Panamá mientras dirigía la selección de Honduras, siendo en la Copa Oro y en las Eliminatorias donde más veces se cruzaron ambos caminos.

Rueda destacó que a pesar que jugadores como Jaime Penedo, Felipe Baloy, Blas Pérez, Luis ‘Matador’ Tejada dejaron la vara bastante alta, la nueva camada de futbolistas que vienen asomándose también es bastante buena con nombres como Kadir Barría, Mijahir Jiménez y el propio Josué Vergara.