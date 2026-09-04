Panamá recibirá visita del FMI en septiembre para su revisión económica

El Fondo Monetario Internacional (FMI) realizará en septiembre su tradicional visita a Panamá en el marco del Artículo IV, el informe anual que evalúa el desempeño macroeconómico y fiscal del país, así lo confirmó la viceministra de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Eida Gabriela Sáiz. Sáiz explicó que la misión se reunirá con diversos sectores económicos y sociales para elaborar un reporte integral sobre la situación del país. “Es el típico informe que ellos hacen del país donde se reúnen con todos los sectores, entonces generan un reporte que es el Artículo 4, que cubre todo el desempeño del país”, señaló. La viceministra subrayó que Panamá llega a esta revisión en una posición fortalecida. “Si yo miro 24 meses atrás, estábamos en otro país. Ahora estamos en un país sumamente robusto, mostrando información, siendo transparente. Panamá tiene todo el potencial para crecer”, afirmó.

Revisión del 2025

El FMI realiza revisiones anuales a Panamá en cumplimiento de sus normativas internacionales y para monitorear de forma preventiva la salud fiscal y macroeconómica del país. En su última consulta del Artículo IV, concluida en 2025, el Directorio Ejecutivo del FMI destacó que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) se desaceleró del 7,3% en 2023 al 2,9% en 2024, principalmente por el cierre de la mina Cobre Panamá, que aportaba cerca del 5% del PIB y un 2% del empleo. El desempleo subió al 9,5% en octubre de 2024, aunque el resto de la economía mostró resiliencia gracias al dinamismo del sector servicios y la inversión en capital. El FMI también resaltó la recuperación del Canal de Panamá, que volvió a operar a plena capacidad en septiembre de 2024 tras las restricciones por la sequía del fenómeno de El Niño. La inflación, por su parte, se redujo hasta entrar en terreno negativo (-0,7% en mayo de 2025). En materia fiscal, el déficit del sector público no financiero se amplió al 7,4% del PIB en 2024, aunque el organismo valoró las medidas correctivas adoptadas por el nuevo gobierno y proyectó una recuperación con crecimiento del PIB de 4,5% en 2025.

Avances y desafíos