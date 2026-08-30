Entrega del Balón de Oro 2026: fecha de la gala y nómina previa

La revista France Football y la UEFA (Union of European Football Associations) entregarán el Balón de Oro 2026 el próximo lunes 26 de octubre en la ciudad de Londres durante una ceremonia histórica que marcará la primera vez que el galardón se otorgue fuera del territorio francés para premiar al mejor futbolista de la temporada con base en los votos de un jurado internacional de periodistas especializados.

El anuncio oficial confirmó que la gala se celebrará en la capital británica tras la consolidación de la alianza estratégica con el organismo rector del fútbol europeo, con el objetivo de reunir a las principales figuras del deporte masculino y femenino al concluir el ciclo correspondiente a la temporada 2025-2026.

La lista definitiva de los 30 futbolistas masculinos y 20 femeninas nominados al trofeo se hará pública en las semanas previas al evento, según informaron las entidades organizadoras. Hasta la difusión de dicho listado oficial, las posiciones de los competidores responden a proyecciones elaboradas por medios deportivos internacionales y portales de análisis con base en los títulos colectivos y el rendimiento individual.

Para comprender la dinámica de selección del ganador, resulta necesario definir el término período de evaluación, el cual abarca el año deportivo comprendido entre los meses de agosto y julio en lugar del año calendario tradicional.

Este criterio se complementa con la participación de un jurado compuesto por un periodista especializado procedente de cada uno de los primeros 100 países posicionados en el ordenamiento mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, entidad conocida por las siglas FIFA.

Los votantes deben clasificar a los jugadores seleccionados con base en tres parámetros fundamentales: el desempeño individual en el terreno de juego, los logros acumulados con sus clubes o selecciones y la conducta deportiva reflejada en el cumplimiento del juego limpio.

Asimismo, el proceso de votación exige explicitar los antecedentes de los aspirantes sin la intervención de criterios de popularidad previa o trayectoria histórica, lo cual implica que cada edición evalúa de forma aislada los doce meses de competencia estipulados.

Esta precisión técnica busca evitar sesgos de valoración entre los futbolistas que compiten en ligas continentales europeas y aquellos que participan en torneos de otras confederaciones. De igual forma, el sistema contempla el otorgamiento del trofeo Kopa para el mejor jugador menor de 21 años y el premio Yashin para el mejor guardameta de la temporada.

Entre los nombres que figuran en las proyecciones iniciales elaboradas por publicaciones especializadas sobresale el delantero francés Ousmane Dembélé, último ganador del trofeo en la edición de 2025 tras su desempeño en el Paris Saint-Germain, junto al extremo español Lamine Yamal y al atacante inglés Harry Kane.

La nómina de candidatos evaluados por la prensa deportiva incluye además al mediocampista inglés Jude Bellingham, al delantero francés Kylian Mbappé y al atacante francés Michael Olise, según los reportes publicados por la revista Sports Illustrated.

En cuanto a los futbolistas de nacionalidad argentina, los análisis de rendimiento ubican en la conversación previa al capitán Lionel Messi, máximo ganador histórico del certamen con ocho distinciones, al delantero Julián Álvarez y al atacante Lautaro Martínez.

No obstante, el reporte de la plataforma Bolavip indica que la presencia definitiva de estos deportistas en la nómina de 30 seleccionados dependerá de la valoración final que realice el jurado sobre el impacto de las competencias de selecciones y las etapas decisivas de los torneos de clubes.

La modificación de la sede principal desde la ciudad de París hacia el teatro The London Palladium en la capital del Reino Unido representa una transformación en la logística del premio creado en el año 1956 por la publicación francesa.

Las autoridades de la organización manifestaron que la alianza comercial e institucional con el ente rector del fútbol europeo busca fortalecer la proyección internacional de la ceremonia y optimizar la cobertura mediática durante la jornada de premiación.