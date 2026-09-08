China reacciona al acercamiento de diputados de la Asamblea Nacional con Taiwán

La Embajada de la República Popular China en Panamá reaccionó este martes 8 de septiembre a la decisión de diputados de la Asamblea Nacional de establecer el denominado Grupo Multipartidista de Intercambio Parlamentario Panamá-Taiwán, iniciativa que calificó como una violación del principio de una sola China y de la política exterior panameña.

A través de un comunicado divulgado en Instagram, la representación diplomática china manifestó su “fuerte descontento y enérgico rechazo” a la conformación del grupo, que cuenta con la participación de diputados de distintas bancadas y recibió respaldo público del congresista republicano estadounidense Mario Díaz-Balart.

La Embajada sostuvo que Taiwán forma parte del territorio de China y reiteró que el Gobierno de la República Popular China es, según su posición, el único gobierno legítimo que representa a toda China.

En su comunicado, la Embajada destacó que el principio de una sola China constituye la base política de las relaciones diplomáticas con Panamá.

Recordó además que Panamá estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China en 2017, después de romper sus vínculos diplomáticos con Taiwán.

Según la representación diplomática, desde entonces los sucesivos gobiernos panameños han observado el principio de una sola China. La Embajada también hizo referencia a declaraciones anteriores del presidente José Raúl Mulino y del canciller Javier Martínez-Acha sobre esta política.

En la mañana de este martes Mulino, reiteró que los acercamientos, viajes e intercambios realizados por miembros de la Asamblea Nacional con Taiwán no representan una decisión ni cuentan con el aval del Órgano Ejecutivo.

A través de una publicación en su cuenta de X, Mulino dejó clara la posición de su administración ante las gestiones desarrolladas por diputados panameños con representantes taiwaneses.

“Los acercamientos, viajes e intercambios de miembros de la Asamblea con Taiwán no significa que el Ejecutivo lo avale”, expresó el mandatario panameño.

La reacción se produce pocas horas después de que la Asamblea Nacional diera un nuevo paso para fortalecer los vínculos parlamentarios con Taiwán.

El nuevo grupo quedó integrado por diputados de diferentes partidos políticos y legisladores independientes. Durante el acto participaron autoridades de la Asamblea Nacional, incluida la junta directiva.

El diputado por la libre postulación Luis Duke, uno de los impulsores de la iniciativa, sostuvo que el Legislativo tiene la facultad de establecer relaciones con otros parlamentos y aclaró que el grupo no pretende modificar las relaciones diplomáticas de Panamá.

El objetivo declarado es promover intercambios con el Yuan Legislativo de Taiwán en áreas como comercio, tecnología, innovación, agrotecnología y transferencia de conocimientos.

Por su lado, el diputado Rolando Carrasquilla fue presentado como vicepresidente del grupo, mientras que la diputada Yanibel Rodríguez asumió la secretaría.

La creación del grupo parlamentario ocurre en un contexto de creciente competencia de influencia entre Estados Unidos y China en Panamá, particularmente alrededor del Canal y otros activos estratégicos.