‘Nos salió mal la jugada’: Christiansen revela por qué Carrasquilla no jugó en el Mundial

Arranca un nuevo ciclo en la selección de Panamá. A pesar de que en unos meses se estarán celebrando en las Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) para escoger a un nuevo presidente y una nueva directiva, se decidió renovar al técnico Thomas Christiansen hasta el 2030.

Durante un conversatorio en la sede de la federación, tanto Christiansen, como Jaime Penedo y el presidente del ente deportivo, Manuel Arias dieron detalles e intentaron de despejar las dudas sobre el último proceso en el que atravesó el equipo para el Mundial 2026, así como también los próximos pasos con miras al 2030.

Una de las dudas que mayor habían tras la culminación del Mundial 2026 fue la ausencia de Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla a pesar de haber sido convocado para la cita mundialista, aún a sabiendas que existía un riesgo no poder contra con él por la lesión que acarreaba.

Christiansen explicó que, dentro del plan para recuperar a ‘Coco’ Carrasquilla fue la decisión de traer a un entrenador de Uruguay para que trabajara en ello y poder contar con el mediocampista, ya sea en los dos últimos partidos de la fase de grupos.

“Durante los días iba evolucionando bien, ustedes lo vieron (la prensa), hizo todas las pruebas. La evolución había sido buena, le preguntamos cómo se siente, hablamos con el doctor y la respuesta de ‘Coco’ pintó bien. ¿Qué fue lo malo? El día siguiente, que ya había pasado el Día -1, se resintió de la lesión y ya estás sin posibilidades de hacer cambios. Víctor Griffith vino, hizo buenos partidos y lo llamamos”. “Seguro ‘Coco’ habrá dado su declaración, pero yo estoy diciendo lo que pasó. El mejor médico es el jugador mismo, todos dieron el ok. Tengo que tomar decisiones y he decidido yo. ¿Qué si salió mal? Si, porque Griffith se lo ganó. Para eso están los invitados para que nos apoyen. Nos salió mal la jugada con ‘Coco’, pero así es el fútbol”, explicó Christiansen.

En esa misma línea, el técnico continuó reflexionando sobre el rendimiento de la selección de Panamá en la pasada justa mundialista.

“Después del último partido di mi opinión sobre lo que pasó. Me quedé con las ganas de anotar un gol, de hacer un punto, pero hubo gente contenta con lo que hicimos. Siempre hay que aspirar a más y hemos analizado todas las situaciones. Tenemos una misión por delante y es el Mundial 2030. Habrá un trabajo importante, debe de haber un cambio generacional. Cuando llegué se hizo y ahora habrá otro. Lo iremos haciendo poco a poco”, confirmó Christiansen.

Sobre la próxima gira que hará el combinado panameño en Asia durante los meses de septiembre y octubre, Christiansen confirmó que serán convocados 27 jugadores y habrán entre siete y ocho cambios con respecto a la convocatoria.

“La gira de Asia servirá para ver nuevos jugadores. Si llevamos a puros pelaos a la Liga de Naciones y la Copa Oro, pienso que nos equivocaremos ahí. Hay que ir de a poco, a enseñarle al jugador lo que se necesita para competir a ese nivel”, resaltó.

Otro de los temas que también estuvo sobre la mesa fue la posible incorporación de un técnico panameño para su cuerpo técnico en este nuevo proceso, tomando en cuenta que recientemente se confirmó el arribó de Pedro Merilla, quien será el encargado de la nueva metodología en las categorías inferiores y el entrenador de la selección Sub-16 en el próximo torneo de la UNCAF.

Christiansen confirmó que uno de los nombres que estuvo en discusión para tomar las riendas de la selección en ese momento que no tenía contrato con la federación y estaba escuchando otras ofertas era el de Felipe Baloy. Sin embargo, en estos momentos el propio Baloy tiene por delante la Copa del Mundo Sub-17, por lo que lo mantendrán trabajando y pensando en aquel torneo. Una vez culminada la cita, se evaluará dicha posibilidad de colocarlo como uno de los asistentes de Christiansen.

Por último, Christiansen dio a conocer las razones por las cuales decidió renovar con Panamá hasta el 2030, esto por supuesto aún condicionado con lo que ocurra en las próximas elecciones en la Fepafut que se celebrarán en el mes de noviembre del presente año.

“Tengo a Panamá en el corazón. Me ha dado mucho en tantos años, pero cuando tienes que hacer una decisión familiar, te tienes que sentir valorado y el trabajo que ha hecho la federación ha sido importante. Tengo esa ambición de seguir cuatro años más. Aún tenemos mucho trabajo por hacer en la región y por eso decidí quedarme”. “Cuando llegué en el 2020 me ofrecieron firmar hasta el 2026, pero habían elecciones en el 2022 y yo decidí solo firmar hasta ese año a la espera de las elecciones. Ahora es diferente y veremos lo que ocurran en las elecciones, seguro el nuevo presidente hará bien las cosas por el fútbol panameño”, resaltó.

Por otra parte, el presidente de la Fepafut habló sobre lo que significa para el fútbol nacional que Christiansen aún continúe como seleccionador. “Cuando conseguimos la renovación con Thomas, lo hicimos mirando hacia el futuro. Esto nos permite soñar con nuevas cosas y obtener el objetivo final, que es del desarrollo del ente deportivo. Thomas cumplió con todas las expectativas, al menos para nosotros y del comité ejecutivo. En el primer proceso, la gente al inicio nos decía que no íbamos a lograr acceder al octagonal y estuvimos cerca de clasificar al mundial en ese momento”, dijo Arias.