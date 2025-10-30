Ministro de Salud sobre el Hospital Modular: está sin uso, pero en manos de la Policía

El Hospital Modular Panamá Solidario de Albrook, construido como respuesta urgente a la pandemia de Covid-19, se encuentra en un estado de abandono y deterioro total sin equipo adentro, según lo aclarado por el Ministro de Salud (Minsa), Fernando Boyd Galindo, este jueves, durante la conferencia semanal del Presidente. Según Boyd, la estructura, que generó un escándalo público reciente por su desidia, será reubicada para ser utilizada por la Policía Nacional. Enfatizó que el Hospital Modular está abandonado hace mucho tiempo y no contiene absolutamente ningún equipo adentro. Además, el ministro del Minsa señaló una anomalía burocrática del hospital que al principio estaba a nombre del Ministerio de Obras Públicas (MOP), y no del Minsa, desde el gobierno pasado.

Controversia

Boyd respondió de esta manera después que cuatro diputados de la bancada Seguimos, Betserai Richards, José Pérez Barbonia, Grace Hernández y Ernesto Cedeño, realizaron un recorrido para denunciar una serie de ineficiencias operativas. A través de redes sociales, los diputados de Seguimos divulgaron un vídeo para mostrar el abandono y vandalismo que han sufrido las estructuras, que contó con una inversión superior a los $10 millones. El diputado Cedeño pidió la intervención de la Contraloría General de la República para que realice una auditoría para así analizar si hay un desperdicio o un mal uso de los fondos públicos. “¿El Ministerio Público, dónde está?”, agregó Cedeño. ”La salud no puede esperar”, agregó la diputada Hernández haciendo la observación que hay comunidades que pueden aprovechar este tipo de estructuras. Precisamente, Pérez Barboni resaltó el buen estado en que están las instalaciones. “El Hospital Modular se ha convertido una piquera de metrobuses”, denunció Richards.

Aclaración

El ministro del Minsa explicó que la estructura del Hospital Modular está en “muy mal estado” y “totalmente deteriorada” desde hace mucho tiempo, sin que “algo se esté deteriorando” actualmente, sino que el deterioro es completo. Advirtió que mover la estructura conlleva un alto riesgo de “destrucción completa” de las instalaciones debido a su mal estado, al punto de que el costo de moverlo al Minsa “era mejor hacer uno nuevo”. Boyd adelantó que la Policía Nacional, que dispone de los fondos y la maquinaria para removerlo con “algún tipo de cuidado”, se encargará de su reubicación. Mientras que el Minsa se comprometió a ayudar a reconstruir el hospital para el uso de la Policía Nacional una vez sea trasladado.

Funcionamiento