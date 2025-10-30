Ministro de Salud sobre el Hospital Modular: está sin uso, pero en manos de la Policía

<b><a href="/tag/-/meta/hospital-integrado-panama-solidario">El Hospital Modular Panamá Solidario de Albrook</a></b>, construido como respuesta urgente a la pandemia de Covid-19, se encuentra en un estado de abandono y deterioro total sin equipo adentro, según lo aclarado por el<b><a href="/tag/-/meta/fernando-boyd-galindo"> Ministro de Salud (Minsa), Fernando Boyd Galindo</a></b>, este jueves, durante la conferencia semanal del Presidente. Según Boyd, la estructura, que generó un escándalo público reciente por su desidia, será reubicada para ser utilizada por la <b><a href="/tag/-/meta/policia-nacional">Policía Nacional.</a></b>Enfatizó que el <b>Hospital Modular</b> está abandonado hace mucho tiempo y no contiene absolutamente ningún equipo adentro. Además, el ministro del <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Minsa</a></b> señaló una anomalía burocrática del hospital que al principio estaba a nombre del <b><a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas">Ministerio de Obras Públicas (MOP)</a></b>, y no del Minsa, desde el gobierno pasado.