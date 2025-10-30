‘En este país, la corrupción no necesita más leyes’, presidente Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se sumó al debate sobre los proyectos de ley anticorrupción que fueron rechazados en la Comisión de Gobierno y terminó por echarle más leña al fuego.

“En este país, la corrupción no necesita más leyes. Hay que combatirla de verdad, con entereza y de frente. Honestamente, eso es lo que nos hace falta: hacerlo. Con las leyes que tenemos hay de sobra para resolver esos problemas en el país. Pero bueno, por alguna razón no pasa. Ese no es problema nuestro ni del Ejecutivo”, fueron las palabras del mandatario durante su conferencia semanal, realizada este jueves en el proyecto de saneamiento de la bahía, en el corregimiento de Juan Díaz.

Las declaraciones del presidente Mulino se dieron dos días después de que la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional rechazara dos proyectos de ley presentados por el procurador de la Nación, Luis Gómez. El primero establecía la Ley General Anticorrupción y el segundo modificaba artículos del Código Penal, que buscaban, entre otros aspectos, castigar con cárcel las llamadas “botellas”.

“Por alguna razón, la Comisión de Gobierno cerró el debate de esos proyectos”, dijo el mandatario.

Las reacciones a las declaraciones del presidente Mulino surgieron casi de inmediato en el pleno de la Asamblea, por parte de diputados de distintas bancadas.

El diputado del partido Movimiento Otro Camino (MOCA), Ernesto Cedeño, calificó como falsas las palabras del presidente Mulino. “El Ministerio Público puede tener el deseo de investigar por enriquecimiento injustificado, pero no lo puede hacer sin el audito de la Contraloría. Eso está en la norma, señor presidente. No hay que caminar por el sendero de la inexactitud...”, reclamó el diputado.

Agregó que se puede tener la voluntad de investigar, pero si no se protege al testigo o al denunciante como se merece, no habrá personas dispuestas a denunciar e iniciar una investigación.

“En esos proyectos que presentó el procurador, que yo los leí, había una norma que modificaba la de enriquecimiento injustificado y que protegía al testigo y al denunciante. Señor presidente, le exhorto a que hay que caminar en el sendero de la verdad”, añadió Cedeño.

Recalcó que las normas existentes no son suficientes para combatir la corrupción.

El diputado del oficialista partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, repitió las palabras del presidente Mulino: “Este país no necesita más leyes para combatir la corrupción”.

“Todos tenemos que estar comprometidos en el combate a la corrupción. Como sociedad, hay que hacer una jornada de moralización, de rescate de los valores morales. Lo principal que se requiere es el saneamiento de la corrupción que hay en el Ministerio Público y en el Órgano Judicial”, insistió Camacho.

El diputado de la coalición Vamos, Lenin Ulate, por su parte, consideró que si bien es cierto que la corrupción debe combatirse entre todos, hay que empezar por la Asamblea Nacional, que ha rechazado los proyectos de ley que buscan luchar contra ese flagelo.