‘Mi destino lo decide Dios’: Delcy Rodríguez responde a advertencia de Trump

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió este martes 6 de enero a quienes la “amenacen” que su destino “no lo decide sino Dios”, en una declaración que, aunque no mencionó nombres, fue interpretada como una clara alusión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informó el medio El Español.

Rodríguez asumió este 5 de enero la presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores este sábado en un búnker en Fuerte Tiuna, en la ciudad de Caracas, por fuerzas estadounidenses.

Posteriormente, Maduro y Flores fueron enviados a Nueva York, en donde se encuentran en el centro penitenciario de Brooklyn.

Este 5 de enero mientras Rodríguez se juramentaba como presidenta encargada Maduro y Flores acudían a una audiencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en donde es acusado de narcotráfico.

Las declaraciones de Rodríguez se producen luego de que Trump lanzara una advertencia directa en una entrevista concedida al semanario The Atlantic. “Si no hace lo correcto pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro”, afirmó el presidente estadounidense, en referencia a la presidenta encargada.

Diferentes analistas tanto venezolanos como estadounidenses insisten en que Rodríguez fue quien traicionó a Maduro y le facilitó su ubicación a Estados Unidos, para que enviará en la madrugada del 3 de enero tropas especiales para “capturarlo”.

La respuesta de Rodríguez este 6 de enero elevó el tono del cruce verbal entre Caracas y Washington en un contexto de alta tensión política y diplomática, tras la detención de Maduro y la reconfiguración del poder en Venezuela.

Aunque es importante recordar que este 3 de enero Trump reveló que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló con Rodríguez y que ésta accedió a cumplir con las peticiones de Estados Unidos.

Hasta el momento, Rodríguez no ha detallado a qué acciones específicas se refería ni ha ofrecido precisiones sobre las decisiones que adoptará su administración.

Aunque este 6 de enero Trump apuntó al cierre del centro de torturas El Helicoide, en el cual se encuentran los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

De acuerdo con algunos analistas, el cierre de El Helicoide sería una de las condiciones impuestas a Rodríguez.