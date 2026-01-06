El verdadero precio del vestido verde de Delcy Rodríguez: no cuesta 14 mil dólares como dicen en las redes

El look de Delcy Rodríguez durante su juramentación como presidenta interina de Venezuela no solo llamó la atención por el momento político, sino también por su vestuario. El vestido verde menta, de corte midi y volantes, se volvió tema de conversación en redes sociales, donde muchos usuarios lo calificaron como “lujoso” y hasta “excesivamente costoso”.

En publicaciones virales se aseguró que la prenda tenía un precio cercano a los 14,494 dólares, cifra que encendió los comentarios y críticas. Sin embargo, ese valor no corresponde al precio real del vestido.

La prenda pertenece a la marca italiana Chiara Boni La Petite Robe, una firma de moda reconocida por sus vestidos de coctel y de fiesta. Aunque sí se trata de una marca de alta gama, los precios reales de sus vestidos están muy lejos de los 14 mil dólares que circularon en redes.

Una revisión en tiendas internacionales de moda de lujo muestra que los vestidos de esta marca, incluidos modelos muy similares al que usó Rodríguez, se venden entre 700 y 1,200 dólares, dependiendo del sitio, la temporada y los descuentos aplicados. Incluso en plataformas como Farfetch o la web oficial de la diseñadora, los precios se mantienen dentro de ese rango.

Es decir, el monto de más de 14 mil dólares que se viralizó corresponde probablemente a un error de conversión o formato, o a una cifra malinterpretada en alguna plataforma de compras.

Aunque el vestido no es económico, tampoco alcanza el valor que muchos creyeron al principio. Lo cierto es que el atuendo cumplió su cometido: generó conversación, comentarios y memes, y volvió protagonista al vestido verde casi tanto como al acto de juramentación.