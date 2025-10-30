Las aprobaciones y rechazos de los primeros artículos de reformas al Reglamento Interno

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional continúo, este jueves, con la discusión en primer debate de las reformas al Reglamento Interno.

Ayer se habló de diversas conjunto de propuestas de modificación al primer bloque del Reglamento Interno, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas dentro del órgano legislativo.

Entre los principales cambios planteados destacan medidas para evitar el nepotismo, establecer sanciones por retrasos en el inicio de las sesiones plenarias, y reducir los tiempos de debate durante procesos de elección de la junta directiva.

Según las propuestas, los diputados no podrán nombrar a personas con parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y tercer grado de afinidad, como parte de un esfuerzo por reforzar las normas éticas en materia de contratación dentro del Legislativo.

Asimismo, se propone fijar la hora de inicio del pleno a las 9:00 a.m. y establecer una sanción del 25% de descuento en el salario del presidente de la Asamblea si las sesiones no inician puntualmente, al ser este el responsable de dar apertura formal a los debates.

Otros cambios buscan acortar los tiempos de postulación y explicación del voto en la escogencia de la Junta Directiva: el periodo de postulación se reduciría de 30 a 10 minutos, mientras que la exposición de motivos o explicación del voto tendría un máximo de 5 minutos.

También se plantea que se comunique al presidente de la República la conformación de la Asamblea mediante llamada o videollamada e incluir a los diputados suplentes en el acto de juramentación, y retomar la publicación de la planilla legislativa con detalles sobre contrataciones, ascensos, destituciones y aumentos salariales, entre otros datos de transparencia institucional.