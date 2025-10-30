Las aprobaciones y rechazos de los primeros artículos de reformas al Reglamento Interno

A pesar de las inclusiones realizadas, el debate ya no contará con la revisión de artículos sobre las atribuciones del presidente de la Asamblea, quien además de presidir y dirigir los debates, deberá exigir puntualidad a los diputados y aplicar los descuentos correspondientes por ausencias o tardanzas.También se rechazó la propuesta sobre la obligación de que el presidente rinda informes mensuales de respuestas y comunicaciones oficiales a los coordinadores de las bancadas parlamentarias. Así como el de los requerimientos para los cargos de Secretario y Subsecretario General.En la discusión tampoco se incluirá que las actas de las sesiones deben publicarse en el sitio web oficial de la Asamblea en un plazo máximo de 48 horas, y que la documentación de las sesiones ordinarias o extraordinarias sea distribuida al menos tres días antes de su realización.Dentro de las propuestas rechazadas se encuentra aquella que establece la creación de una Ley de Sueldos para los servidores públicos de la Asamblea Nacional. Esta ley excluiría a los diputados, pero determinaría una escala salarial basada en la experiencia, nivel educativo y responsabilidades de cada cargo, con el objetivo de garantizar una remuneración justa y uniforme dentro del personal administrativo.El anteproyecto fue presentado el 2 de julio de 2024 y discutido en subcomisión entre marzo y abril de 2025, donde se elaboró un Texto Único consensuado entre las bancadas de Movimiento Otro Camino (Moca), Vamos, Panameñistas, Cambio Democrático (CD), Realizando Metas (RM) y Partido Revolucionario Democrático (PRD).Durante el primer bloque del primer debate (artículos 1 al 41) se rechazaron 11 artículos del texto original, lo que motivó la revisión actual de los puntos pendientes y la incorporación de nuevos planteamientos.