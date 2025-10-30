Misión de la ONU en Líbano llama a respetar el alto el fuego tras mortal incursión israelí

La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) expresó su “profunda” preocupación por la incursión realizada este jueves por las tropas israelíes en el sur del Líbano, donde mataron a un empleado público, y pidió a las partes que respeten el alto el fuego en vigor.

“Una acción israelí de este tipo al norte de la Línea Azul (frontera de facto) representa una violación flagrante de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad y de la soberanía del Líbano”, dijeron los cascos azules en un comunicado.

Por ello, pidieron cumplir con las estipulaciones del cese de hostilidades alcanzado por ambos países en noviembre de 2024 y recordaron que la resolución en la que se basa el pacto contempla como algo clave “la extensión de la autoridad estatal a través de sus instituciones”.

La 1701, que ya puso fin a la anterior guerra de 2006 entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, establece que ese movimiento cese su actividad armada en la franja fronteriza y que el Estado refuerce su presencia para asumir las funciones administrativas.

Pese a ello, un grupo de soldados israelíes cruzaron esta madrugada la divisoria de facto y asaltaron durante más de dos horas el Ayuntamiento de Blida, donde acabaron con la vida de un empleado municipal identificado como Ibrahim Salama.

Tras el suceso, el presidente libanés, Joseph Aoun, ordenó al Ejército que haga frente a las incursiones de las tropas israelíes en el sur del Líbano, que también es objetivo habitual de bombardeos pese al cese de hostilidades en vigor.

El presidente libanés, Joseph Aoun, ordenó este jueves al Ejército que haga frente a las incursiones de las tropas israelíes en el sur del Líbano, después de que esta madrugada una fuerza entrara a la localidad fronteriza de Blida y matara a un trabajador municipal dentro del Ayuntamiento.

“Aoun instruyó al comandante del Ejército, general Rodolphe Haykal, a que el Ejército libanés enfrente cualquier incursión israelí en los territorios liberados del sur, en defensa del territorio libanés y de la seguridad de sus ciudadanos”, informó la Presidencia en un comunicado.

El jefe de Estado criticó que el ataque haya tenido lugar además pocas horas después de que el sur del Líbano acogiera una reunión del mecanismo de supervisión del alto el fuego, al que instó una vez más a presionar a Israel para que cumpla con las estipulaciones del pacto.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, denunció que el asesinato de un trabajador mientras estaba llevando a cabo sus labores supone un ataque “contra las instituciones estatales” y se comprometió a seguir ejerciendo presión sobre los países garantes del alto el fuego para que actúen.

En esta línea, el Ejército libanés también condenó la acción al considerarla una “acto criminal, una violación flagrante de la soberanía libanesa y una falta al cese de hostilidades”, por lo que ha pedido la intervención del mecanismo de supervisión para acabar con este tipo de ataques.

Israel ha continuado bombardeando el Líbano prácticamente a diario pese al alto el fuego acordado entre las partes el pasado noviembre y aún mantiene a sus tropas en varios puntos de su territorio.

Si bien desde la entrada en vigor del cese de hostilidades las tropas israelíes han realizado varias incursiones en aldeas fronterizas, a veces haciendo volar algunos inmuebles o estructuras