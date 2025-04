Donald Trump sobre Elon Musk: ‘Simplemente me gusta’

La supuesta ruptura entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el magnate tecnológico Elon Musk fue solo una ilusión. El pasado jueves 10 de abril, durante una reunión de gabinete, el mandatario republicano elogió efusivamente a su aliado y principal donante de campaña.

Trump destacó el trabajo de Elon Musk y su equipo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y aprovechó la ocasión para hablar sobre Tesla.

El presidente estadounidense realizó su reunión de gabinete en presencia de periodistas, quienes aprovecharon para hacer preguntas y plantear críticas sobre la gestión de Musk. Ante ello, Trump expresó su deseo de que las personas que trabajan con el dueño de Tesla en el DOGE “se queden a largo plazo, porque son estupendas, inteligentes y perspicaces”.

Sobre Musk, comentó: “Este chico hizo un trabajo fantástico, pero no ha sido tratado bien (...) Yo no necesito a Elon para nada más, simplemente me gusta ”.

Respecto a Tesla, Trump afirmó que realmente no necesitaba el auto, pero que compró el más caro para mostrar su apoyo al empresario sudafricano.

Elon Musk debería dejar el gobierno en los próximos meses, ya que fue contratado como empleado especial del Gobierno y solo puede trabajar 130 días al año.