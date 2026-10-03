F1: Max Verstappen gana la ‘pole’ en el Gran Premio de Baréin

Con un tiempo de 1:35.130 , el tetracampeón del mundo dominó cada una de las fases de la clasificación, otorgándole a Red Bull Racing su primera posición de privilegio de la temporada.

El piloto neerlandés Max Verstappen rompió una racha negativa de 301 días al quedarse con la pole position previa al Gran Premio de Baréin disputado de forma excepcional en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia, como parte del reajuste del calendario oficial de la Fórmula 1.

El desempeño del monoplaza de Verstappen en las curvas de alta velocidad de Sepang evidenció las mejoras aerodinámicas introducidas por el equipo, logrando superar a Lewis Hamilton (Ferrari), quien compartirá la primera línea de salida tras registrar un tiempo de 1:35.428.

El novato francés Isack Hadjar completó una destacada sesión para Red Bull al marcar el tercer mejor tiempo, aunque arrancará con sanción en la parrilla, cediendo el lugar en la segunda fila a Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato.

En la acera opuesta se ubicó el mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien cerrará la grilla en la posición 22.

En su actual etapa con la escudería debutante Cadillac F1 Team, Pérez enfrentó dificultades con el balance y la degradación de neumáticos en el asfalto malasio, registrando un tiempo de 1:38.933 durante la Q1.