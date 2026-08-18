De lobista en la Asamblea Nacional a ministro de Educación, Ventura Vega

Incertidumbre, ese es el ambiente que se vive a lo interno del Ministerio de Educación (Meduca) como a lo externo ante el nuevo titular de Educación. Hay quienes se preguntan si el nuevo ministro se comportará como lo hizo en su paso en la Asamblea Nacional.

Ayer, Ventura Vega Osorio, nuevo ministro de Educación tras la renuncia de Lucy Molinar el pasado miércoles, sostuvo una de sus primeras reuniones con parte del equipo de la institución. La Estrella de Panamá consultó al Meduca sobre los resultados y detalles del encuentro, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

El Meduca aún no cuenta con los viceministros académicos, de infraestructua y administrativo, porque dimitieron a la par de Molinar, en medio de los cuestionamientos por la licitación de computadoras.

De manera extraoficial, se conoció que el director de recursos humanos de la institución y funcionario cercano a Molinar, Reynaldo Medina, fue destituido y Silvia García, asumió el puesto. García ya había ocupado este cargo entre 2009 y 2014, durante el quinquenio del expresidente Ricardo Martinelli: el primer periodo de Molinar como ministra.

No obstante, mientras en la sede de Cárdenas se define quiénes permanecerán en sus cargos, crecen las expectativas sobre el estilo que imprimirá Vega a su gestión y si este guardará similitudes con el papel que desempeñó como lobista en la Asamblea Nacional, ahora que deberá relacionarse directamente con gremios y contratistas del Estado.

Vega, quien fungió como Secretarío General de la Contraloría General de la República, desde enero de 2025, hasta ser nombrado como ministro, tenía previamente el rol de operador político del Ejecutivo en la Asamblea Nacional.

Diputados consultados por este medio recordaron como Vega se reunía con los diputados en la cafetería del Legislativo el “Thelma King” y en el cuartito del salón Azul.

También pasó por diferentes comisiones como Presupuesto, Credenciales, pero su influencia no era solo presencial sino que vía telefónica persuadía para asegurar los votos pertinentes.

Uno de los casos en los que tuvo un papel preponderante fue durante la elección del presidente de la Asamblea Nacional para el 1 de julio de 2025, en la que ganó Jorge Herrera. Vega abogaba por la candidata del partido del Ejecutivo, desde entonces Shirley Castañedas.

En ese momento la puerta del Salón Azul, que solía permanecer abierta, se cerraba cuando Vega y otro operador del Ejecutivo abordaban a los políticos por varias horas.

“Amenazaban con proyectos, botadera de familiares que trabajan en instituciones”, entre otras cosas, dijo un diputado del panameñismo que pidió no ser citado.

“Ventura Vega iba a todas las designaciones en la Comisión de Credenciales, se reunía con diputados, los metía al cuartito y despúes salían. Qué les prometía, no sé”, dijo otro testigo.

El hoy ministro se identificaba como “intermediario entre la Asamblea y la Presidencia de la República”, aparecía en la comisión de Credenciales y se aseguraba que las designaciones del presidente José Raúl Mulino fueran avaladas.

Incluso, para evitar ser captado por las cámaras del pleno durante eventos como la elección de la Presidencia de la Asamblea Nacional y del contralor general de la República, evitaba ingresar por la puerta principal del Palacio Justo Arosemena.

Por otro lado, Ventura Vega también fue director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, así como asesor presidencial.

Fue procesado por las indemnizaciones de los buses llamados “diablos rojos” y fue absuelto en la actual administración.

“La educación debe mantenerse como una prioridad nacional, por encima de coyunturas, cambios de autoridades o circunstancias particulares”, recordó Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap). Además, pidió “continuidad a los esfuerzos dirigidos a garantizar una educación de calidad, sin interrupciones, con evaluación permanente, docentes fortalecidos y una formación pertinente que prepare a nuestros jóvenes para las exigencias del mundo actual”.