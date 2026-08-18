Tribunal Electoral prepara censo para revisar padrón electoral de San Felipe

El Tribunal Electoral prepara un censo electoral en San Felipe para verificar la composición del padrón del corregimiento y avanzar en la depuración del registro electoral de cara a las elecciones de 2029. El anuncio surgió durante la sustentación del presupuesto del Tribunal Electoral para 2027, cuando el diputado José Pérez Barboni, de la bancada Seguimos y del Movimiento Otro Camino (Moca), cuestionó la cantidad de electores registrados en el corregimiento y planteó dudas sobre si el padrón refleja la población que realmente reside en esa zona del Casco Antiguo. Ante el planteamiento, el magistrado Luis Guerra solicitó la intervención de Rubén González, director nacional de Organización Electoral, quien confirmó que la institución cuenta con una hoja de ruta para realizar el censo. “Ya el Tribunal Electoral tiene una hoja de ruta para trabajar en un censo electoral en el corregimiento de San Felipe”, explicó González durante la audiencia. El funcionario atribuyó el retraso en la ejecución del censo al recorte presupuestario del año pasado. Según explicó, por esa razón el Tribunal Electoral incluyó en la propuesta presupuestaria de 2027 los recursos necesarios para desarrollar la operación y avanzar en la depuración del padrón. “Estamos también en la depuración completa del padrón electoral, específicamente el registro electoral”, sostuvo González.

Diputado cuestiona el padrón de San Felipe

Durante la discusión presupuestaria, Pérez Barboni expresó su preocupación por el número de personas que pueden ejercer el voto en San Felipe y cuestionó que esa cifra corresponda con la población residente del corregimiento. El diputado también planteó un escenario de movilización de electores desde otros puntos de la ciudad durante una jornada electoral. Como parte de su intervención, afirmó: “Yo no quiero que en las otras elecciones se den situaciones donde yo le aseguro que si se cerraba el puente de las Américas o el Centenario ese día votaban 500 personas en San Felipe”. La declaración constituye un señalamiento del diputado y no una confirmación del Tribunal Electoral sobre la existencia de traslado irregular de votantes o fraude electoral. La preocupación planteada durante la audiencia se centró en cómo garantizar que las personas que voten en San Felipe realmente residan en el corregimiento y que el registro electoral refleje la situación actual de su población.

Presupuesto de 2027 incluye recursos para el censo

González explicó que la falta de recursos impidió al Tribunal Electoral desarrollar anteriormente el censo previsto para San Felipe. La institución busca ahora incorporar el financiamiento necesario dentro del presupuesto correspondiente a 2027. El director nacional de Organización Electoral vinculó la ejecución de estas acciones con la disponibilidad presupuestaria y expresó su expectativa de que San Felipe figure entre los primeros corregimientos en recibir una revisión. “Ojalá puedan ser de los primeros que tengan una resolución de su parte y que ese presupuesto sea ejecutado para justamente tener un censo lo más acorde posible”, manifestó. El objetivo de la operación será contrastar la información del registro electoral con la realidad del corregimiento y determinar si los datos de los electores requieren actualización. Según el padrón electoral, 3,900 ciudadanos estaban habilitados para votar en San Felipe. Sin embargo, el reciente censo registra 1,258 residentes en el corregimiento, de los cuales solo 692 cumplen con las condiciones para ejercer el sufragio, lo que marca una diferencia entre el número de electores inscritos y la población residente.

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