‘Resistiremos’: la desafiante reacción de Díaz-Canel tras ser sancionado por Estados Unidos

Las tensiones entre Cuba y Estados Unidos volvieron a escalar este viernes 5 de junio luego de que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, lanzara un duro mensaje contra Washington tras las nuevas sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro estadounidense contra él, miembros de su familia, allegados al círculo de poder cubano y varias entidades de la isla.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de intentar reforzar el bloqueo económico y alimentar un escenario de confrontación entre ambos países.

“La agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial”, escribió el mandatario cubano.

El gobernante también denunció que las medidas forman parte de una estrategia para “dañar al pueblo cubano” y reforzar las presiones económicas sobre la isla.

¿Qué sanciones impuso Estados Unidos?

La nueva ofensiva de Washington incluye sanciones contra Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta Peraza, su hijastro Manuel Anido Cuesta y varios integrantes de la familia Castro, entre ellos Alejandro Castro Espín, hijo del exmandatario Raúl Castro.

También fueron señaladas varias organizaciones e instituciones vinculadas al aparato estatal cubano.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las sanciones bloquean bienes e intereses bajo jurisdicción estadounidense y restringen cualquier relación financiera o comercial con los individuos y entidades designadas.

La reacción del canciller cubano

Las declaraciones de Díaz-Canel se suman a las expresadas horas antes por el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, quien calificó las sanciones como “ilegítimas y unilaterales”.

Rodríguez afirmó que Washington intenta presentar a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y aseguró que cualquier intento de aumentar las tensiones bilaterales está destinado al fracaso.

“La inclusión del presidente Díaz-Canel, parte de su familia, instituciones y empresas cubanas en una lista ilegítima es una muestra más del plan intervencionista estadounidense”, señaló el jefe de la diplomacia cubana.

Un nuevo capítulo en la crisis entre Washington y La Habana

Las nuevas sanciones llegan en uno de los momentos más delicados de la relación entre ambos países en años.

Durante 2026, Estados Unidos ha incrementado la presión política, económica y judicial contra la dirigencia cubana, incluyendo acciones contra altos funcionarios y procesos relacionados con antiguos casos de confrontación entre ambos gobiernos.

El endurecimiento de las medidas coincide además con la profunda crisis económica que atraviesa Cuba, marcada por apagones, escasez de combustible y dificultades para garantizar el suministro de productos básicos.

Mientras Washington sostiene que las sanciones buscan aumentar la presión sobre el régimen cubano, La Habana insiste en que las medidas forman parte de una estrategia para provocar inestabilidad interna y justificar nuevas acciones contra la isla.