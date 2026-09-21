¿Cómo se pagó el viaje de Navarro a Nueva York? El ministro de Ambiente lo aclara

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, viajó a Nueva York para participar en la Semana del Clima 2026 donde presentará las iniciativas de Panamá para la protección de sus recursos naturales, con especial atención al agua potable, el sector agropecuario y la producción de alimentos.

”Es una semana crítica”, sentenció Navarro, al tiempo que aclaró que MiAMBIENTE no utiliza recursos de su presupuesto para financiar viajes internacionales y explicó que la representación de Panamá se realiza con recursos propios o mediante el respaldo de fundaciones.

“Todo el que viaja lo hace con sus propios recursos”, comentó el ministro desde un video publicado en redes sociales.

La declaración ocurre mientras el Gobierno mantiene medidas para contener el gasto público.

El Ministerio de Economía y Finanzas en marzo de 2026 estableció restricciones temporales a los viajes internacionales y viáticos, limitándolos a misiones consideradas críticas y que no puedan realizarse de manera virtual.

La medida contempla como excepción los viajes financiados completamente por organismos internacionales.

Desde Nueva York, la agenda de Panamá se desarrolla en el marco de una semana que reúne a diferentes líderes gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil para abordar temas relacionados con el cambio climático y las acciones necesarias para avanzar hacia una economía baja en carbono.

En el marco de esta agenda también está previsto un encuentro dedicado a Panamá sobre los manglares y la economía azul, programado para el 24 de septiembre. Esta actividad abordará la restauración de manglares, la resiliencia de las comunidades costeras y las alianzas necesarias para desarrollar iniciativas de conservación a largo plazo, de acuerdo a Climate Week NYC.