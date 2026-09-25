Mitradel detecta fallas de seguridad en el Cuarto Puente y mantiene paralizadas las obras

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) mantiene paralizados los frentes de trabajo del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, mientras se completan los informes de inspección y se aplican los correctivos necesarios tras el accidente registrado la noche de este jueves 24 de septiembre.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, informó que los inspectores de la entidad están evaluando las condiciones de seguridad en los distintos frentes de la obra y que el director de Inspección deberá presentar los informes correspondientes.

“Mientras todos los frentes están paralizados en este momento y seguirán paralizados hasta que no se tomen los correctivos necesarios”, afirmó Muñoz.

La ministra explicó que, una vez se conozcan los resultados de las inspecciones, corresponderá a los responsables del proyecto implementar las medidas correctivas antes de autorizar la reanudación de los trabajos.

“Lo más importante es que las obras se reanuden de la forma correcta”, señaló.

Muñoz detalló algunas de las deficiencias encontradas durante las inspecciones en el proyecto.

Entre ellas mencionó trabajadores que no cuentan con cascos ni uniformes adecuados, además de la falta de herramientas y equipos apropiados para desarrollar sus labores.

La ministra también señaló la existencia de acometidas eléctricas expuestas a la intemperie, situación que, según indicó, debe ser corregida.

“Incidencias precisamente máximas en los temas de seguridad de los trabajadores, que fue precisamente lo que provocó el accidente el día de ayer”, manifestó.

Muñoz advirtió que, si los responsables de la obra no aplican los correctivos establecidos, el caso podría pasar a la Secretaría Judicial.

El Mitradel ordenó este viernes 25 de septiembre la paralización de los trabajos del Cuarto Puente, luego del accidente ocurrido la noche anterior en el área de prefabricados de Figali.

En el incidente, un trabajador cayó desde una plataforma de aproximadamente dos metros de altura mientras realizaba labores en el proyecto.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente informó que el trabajador portaba su equipo de protección personal, recibió primeros auxilios en el lugar y fue trasladado posteriormente a un centro médico.

Según el consorcio, el trabajador se encuentra estable, con las lesiones bajo control y sin gravedad.

Muñoz recordó además que el proyecto registra antecedentes de accidentes y señaló que se han producido tres fatalidades. Indicó que Mitradel había solicitado anteriormente revisar y reforzar las medidas de seguridad y que en los últimos meses se han ordenado paralizaciones en distintos frentes.