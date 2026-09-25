Luis Mejía siembra dudas sobre su futuro en el Nacional: ‘No sé si será mi última etapa en el club’

Luis Mejía, de 35 años, es una leyenda dentro del Club Nacional de Uruguay. En sus dos etapas dentro del club ha conseguido títulos importantes, sin embargo el panameño dejó en el aire su continuidad en el equipo.

Con contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, Mejía en conferencia de prensa previo al duelo contra el Cerro Largo en el torneo liguero, el cancerbero dejó en duda si continuará otro año en el Nacional. Hay que recordar que el panameño prefirió quedarse estas dos semanas con el equipo y no acudir al llamado de Thomas Christiansen con la selección de Panamá para la gira asiática, esto para ayudar al equipo que se mantiene en estos momentos en la zona de mitad del tabla del torneo.

“No se si será mi última etapa en el club o seguiré. Pero quiero disfrutar esto lo que queda de campeonato de gran manera. Esta es la confianza que me da Daniel (Carreño), el grupo también. Estoy tranquilo. Ahora hay que tratar de poder lograr los objetivos, poner al Nacional donde se merece”, declaró Mejía. Al ser consultado sobre si está pensando en continuar una temporada más en el Nacional, Mejía contesto que en estos momentos no es algo en el que está pensando, sino en darle una vuelta a la situación del club y conseguir los objetivos propuestos a inicios de la campaña.

“No estoy pensando en eso. Quiero sacar, junto con el grupo la situación en la que estamos, conseguir el objetivo que es clasificar a la (Copa) Libertadores, pelear por el campeonato uruguayo, mientras que tengamos chance esta camiseta te demanda pelear hasta lo último y si se da la posibilidad de seguir en el club entonces bienvenido sea. Es un club que quiero mucho y siempre estaré agradecido”, resaltó el portero panameño. Otras de las interrogantes hacia el panameño fue su rendimiento a media máquina que tuvo a inicios de año. Mejía es consciente de que sus números no fueron los mejores, pero que arriesgó en su momento por defender los colores del Nacional. “Soy muy autocrítico. En la primera parte del año no estuve a gran nivel, no es excusa. Muchos no saben, pero estaba lesionado en los primeros meses, a lo mejor muchas personas no le toman importancia, arriesgue en ese momento. Pero estoy agradecido con el club por la confianza que me han dado”, resaltó Mejía.