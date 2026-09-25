Multan con $500 al director del Senan por no trasladar a Alex Lee a audiencia

El incumplimiento del traslado del exalcalde de Colón Alex Lee a una diligencia judicial derivó este viernes 25 de septiembre en una multa de $500 contra el director del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), comisionado Luis De Gracia.

Lee debía comparecer ante el Sistema Penal Acusatorio (SPA) para una audiencia relacionada con una afectación de sus derechos.

Sin embargo, el exalcalde no fue trasladado desde el centro penitenciario de la Isla de Coiba y tampoco se habilitó una conexión virtual para garantizar su participación.

La ausencia de Lee impidió que la diligencia pudiera desarrollarse, por lo que el tribunal cuestionó el incumplimiento de las autoridades responsables de garantizar su comparecencia.

Ante esta situación, el tribunal ordenó sancionar con $500 al jefe de la institución encargada del traslado, en este caso, el director del Senan.

La diligencia deberá ser reprogramada y el tribunal tendrá que establecer una nueva fecha para continuar con el proceso judicial seguido contra el exalcalde de Colón.

La audiencia suspendida estaba relacionada con una solicitud por una presunta afectación de derechos y requería la participación del exalcalde, ya fuera mediante traslado físico al SPA o a través de una conexión virtual.