Ministra Muñoz confirma que proceso para disolver el Suntracs sigue en el Órgano Judicial

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, afirmó este miércoles que el proceso impulsado por el Gobierno para la disolución del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) continúa avanzando en el Órgano Judicial.

“Nosotros como Ministerio de Trabajo depositamos en el Órgano Judicial una pretensión que tenemos y eso sigue su curso”, expresó la funcionaria al ser consultada sobre el proceso relacionado con el sindicato.

Muñoz indicó que, mientras se desarrolla el trámite judicial, el enfoque principal del Ministerio de Trabajo sigue siendo la generación de empleos y la estabilidad laboral en el país.

La ministra aseguró que el mercado laboral panameño registra cifras positivas durante el primer trimestre de 2026.

“Solo en la última semana tuvimos más de 8 mil contrataciones”, señaló.

Según explicó, uno de los principales indicadores que observa el Gobierno es el incremento de contratos indefinidos, los cuales aumentaron un 25% en comparación con el año anterior.

“Lo más importante es que ha aumentado el porcentaje de contratos indefinidos y eso genera confianza”, sostuvo.

La funcionaria destacó además que las obras impulsadas por el Gobierno, especialmente en sectores como salud e infraestructura, están contribuyendo a dinamizar el empleo.

“Hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas porque el presidente ha sido claro en que tenemos que atacar el desempleo”, afirmó.

Durante sus declaraciones, Muñoz también se refirió al caso ocurrido en el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, donde trabajadores panameños denunciaron agresiones por parte de ciudadanos asiáticos.

La ministra reiteró que el Gobierno mantendrá una posición firme en defensa de los trabajadores nacionales.

“La mano de obra panameña se respeta y el panameño se respeta”, manifestó.

Muñoz confirmó que una de las personas vinculadas al incidente ya salió del país y que las autoridades continúan trabajando en otros procesos relacionados con el caso.