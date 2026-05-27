Gobierno libera a 959 presos por delitos comunes, fueron beneficiados con rebaja de pena

El Ministerio de Gobierno emitió el Decreto Ejecutivo No. 15 del 26 de mayo de 2026, mediante el cual se concede una rebaja de pena a personas condenadas por delitos comunes que cumplen condena en centros penitenciarios del país.

El decreto, firmado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, establece la reducción de penas de prisión y de las sanciones accesorias pendientes de cumplimiento para privados de libertad que cumplen con los requisitos legales establecidos.

Según Mulino, la medida se sustenta en el numeral 12 del artículo No. 184 de la Constitución, que faculta al presidente de la República, junto con el ministro respectivo, a decretar rebajas de pena a reos condenados por delitos comunes.

El texto también señala que la Ley No. 19 de 3 de mayo de 2010, que regula la organización del Ministerio de Gobierno, otorga competencias para intervenir en la concesión de rebajas de pena a personas privadas de libertad.

De acuerdo con la norma, tras el análisis de la documentación correspondiente, se determinó que las personas beneficiadas cumplen con las disposiciones legales requeridas para acceder a este beneficio.

El decreto ordena además la liberación de las personas incluidas en el listado oficial adjunto a la resolución.

Entre los centros mencionados en el documento figura el Centro de Rehabilitación y Transitorio Tinajita, aunque no se detalla en la imagen la cantidad total de beneficiarios ni sus identidades.

La medida forma parte de las facultades constitucionales del Ejecutivo relacionadas con la individualización administrativa de la ejecución penal en Panamá.