Cuarto Puente: Mitradel ordena paralización casi total tras accidentes y fallecimiento

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ordenó este viernes 25 de septiembre la paralización casi total de los trabajos del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, luego del accidente registrado la noche del jueves 24 de septiembre, cuando un trabajador cayó desde una plataforma de aproximadamente dos metros de altura en el área de prefabricados de Figali.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, explicó que la decisión responde a las reiteradas situaciones de seguridad registradas en este proyecto. Según señaló, el accidente del jueves no fue fatal, pero se suma a un historial de incidentes, incluidas tres fatalidades.

“Este es un proyecto que ya tiene tres fatalidades y una serie de accidentes repetidos”, afirmó Muñoz.

La ministra indicó que Mitradel ya había mantenido conversaciones con los responsables de la obra para solicitar una revisión de las medidas de seguridad y señaló que las paralizaciones en distintos frentes del proyecto han ocurrido en varias ocasiones durante los últimos meses.

“Esta vez lo estamos haciendo casi en su totalidad”, manifestó.

Muñoz explicó que la obra no será reabierta hasta que se solucione la situación relacionada con las medidas de seguridad.

La titular de Mitradel indicó que solicitará una reunión con los encargados del proyecto para conocer qué acciones implementarán antes de permitir que se retomen los trabajos.

“Quiero saber cuáles son las medidas que van a tomar”, expresó.

La ministra añadió que inspectores del Ministerio se encontraban desplazados en diferentes frentes y áreas del proyecto. También señaló que el director de Inspección se trasladaría al lugar para presentar un informe sobre las condiciones encontradas.

Muñoz también hizo referencia a las condiciones en las que trabajan algunos empleados y mencionó una fotografía de una inspección en la que se observaba a trabajadores panameños dentro de una excavación.

“Y esas no son las medidas correctas”, afirmó.

La ministra sostuvo además que el proyecto cuenta con varios oficiales de seguridad del Mitradel debido a la necesidad de supervisar las condiciones laborales y prevenir accidentes.

Accidente ocurrió en Figali

El accidente que motivó la paralización ocurrió la noche del 24 de septiembre, cuando un trabajador cayó desde una plataforma de aproximadamente dos metros de altura mientras realizaba labores en el área de prefabricados de Figali.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente informó que el trabajador portaba su equipo de protección personal, recibió primeros auxilios en el sitio y posteriormente fue trasladado a un centro médico.

Según el consorcio, el trabajador se encontraba estable, con las lesiones bajo control y sin gravedad.

La empresa indicó que mantiene colaboración con las autoridades, que investigan las causas del accidente y evalúan las medidas de seguridad que deberán reforzarse en el proyecto.