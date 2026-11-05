BID: Exportaciones de bienes de Panamá caen 22.1% a junio por ‘efecto estadístico’ tras cierre minero

Un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que Panamá registró una contracción de 22.1% en sus exportaciones de bienes durante el primer trimestre de 2026, en contraste con el crecimiento de las ventas externas de América Latina y el Caribe (ALC), que aumentaron 19.5% en el primer semestre del año. El documento, titulado Monitor de comercio e integración 2026: capitalizar la resiliencia. La arquitectura regulatoria como atractivo para la inversión extranjera, analiza el comportamiento comercial de 18 países de la región: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. De acuerdo con el BID, Centroamérica fue la única subregión cuyas exportaciones perdieron dinamismo. Sus ventas externas pasaron de crecer 11.0% en 2025 a 8.3% en el primer semestre de 2026. El origen del desplome: la distorsión del cobre En el caso panameño, el BID atribuye la contracción (de -22.1%) de las exportaciones a un “efecto estadístico” relacionado con las ventas de cobre almacenado de la mina Cobre Panamá durante 2025. A junio de 2025, las exportaciones de bienes de Panamá, con cobre, aumentaron 36.9%. La mina no registraba operaciones comerciales desde noviembre de 2023, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato de concesión minera. Sin embargo, durante 2025 se autorizó la salida del cobre que permanecía almacenado. Esto elevó el valor de las ventas externas de ese año y, por consiguiente, la base de comparación para 2026. Al agotarse el inventario almacenado, la comparación interanual reflejó la severa caída del 22.1% en los primeros meses de 2026. “Las ventas de Panamá cayeron en la primera parte de 2026 debido a un efecto estadístico: en 2025 se había autorizado la exportación del cobre almacenado de la mina Cobre Panamá, sin operaciones comerciales desde noviembre de 2023, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la ley que aprobaba el contrato de concesión, lo que elevó el valor exportado y la base de comparación”, explica textualmente el documento. Este escenario es respaldado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que en su informe Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2026, presentado el 16 de octubre, proyecta que el valor de las exportaciones de bienes de Panamá caerá 14% al cierre de 2026, tras una disminución interanual del 23% durante el primer semestre. La Cepal enfatiza que Panamá representa el caso más notable de contracción en la región, atribuible al cese de la actividad minera de cobre y a la normalización de los envíos tras los elevados registros observados previamente.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Monitor de comercio e integración 2026: capitalizar la resiliencia. La arquitectura regulatoria como atractivo para la inversión extranjera

Radiografía del comercio regional por países En Centroamérica, los resultados mostraron un comportamiento desigual. Costa Rica se desaceleró al pasar de un crecimiento del 13.8% en 2025 a un 5.8% en 2026, impulsado por dispositivos médicos, maquinaria y productos agrícolas como piña, banano y café. Guatemala bajó del 7.1% al 4.9%, respaldado por cereales y oleaginosas pese a la caída del azúcar. Honduras se desaceleró del 10.4% al 3.7%, con avances en metales preciosos y banano. Por el contrario, El Salvador aceleró del 1.9% al 4.1% gracias a equipos eléctricos y azúcar, Nicaragua repuntó del 15.4% al 25.7%, y República Dominicana avanzó del 11.2% al 14.8% impulsada por piedras preciosas, joyería, tabaco y productos médicos. Mesoamérica en su conjunto pasó de crecer un 8.0% a un 22.7%. Este resultado estuvo liderado por México, que aceleró sus exportaciones del 7.6% en el primer semestre de 2025 al 24.6% en el mismo periodo de 2026, gracias a un fuerte incremento del 21.9% en sus volúmenes reales de venta. En Sudamérica, las exportaciones se aceleraron al pasar del 7.2% en 2025 al 16.5% en la primera mitad de 2026, favorecidas por los mayores precios internacionales del cobre, oro, petróleo crudo y soja. Bolivia encabezó la expansión al pasar del 8.3% al 55.0% por la minería de oro y plata; Perú subió del 22.7% al 34.0% apoyado en cobre y oro, mientras que Venezuela repuntó del -0.3% al 26.7%.