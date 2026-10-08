‘Un viacrucis muy triste’: exempleados del IRHE firman poderes para cobro de deuda

Los exservidores del extinto Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) convocaron a sus bases y familiares de fallecidos a una reunión general este jueves 8 de octubre en el auditorio de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá, con el objetivo de incorporar a un segundo bloque de afectados a los trámites de certificación de deuda ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
La convocatoria responde a la lentitud en las conversaciones que mantiene el Ejecutivo con representantes legales para alcanzar un arreglo extrajudicial. Tras más de dos años de negociaciones con la presente administración y 27 años desde que iniciaron las privatizaciones del sector eléctrico en 1998, la dirigencia busca formalizar el cálculo individualizado del pasivo prestacional, estimado preliminarmente en más de $124 millones.
En declaraciones a La Estrella de Panamá, Alfredo González, dirigente de los exservidores del IRHE, catalogó el proceso como “un viacrucis muy triste” provocado por la falta de respuesta de las distintas administraciones estatales.
“Ahora que estamos viejos no nos quieren honrar nuestros pagos, nuestro derecho de liquidación y muchos ya han muerto. Tenemos derecho a la liquidación por ley, y ahora pareciera que a cada gobernante tenemos que estar rogándole y no es justo”, expresó González.
Durante la jornada, que culminó en horas del mediodía, los asistentes otorgaron poderes legales al abogado Roberto Donado para autorizar la solicitud formal ante el Mitradel del desglose de prestaciones económicas de cada expersonal.
A la cita acudieron unos 30 exservidores cuyos formularios ya estaban listos para firma, mientras que otros 20 nuevos exservidores completaron el trámite para incorporarse a un tercer bloque de solicitudes.
Paralelamente, González informó que la agrupación inició los trámites correspondientes para obtener su personería jurídica en un plazo estimado de dos meses. Esta figura legal otorgará razón social al movimiento para asumir la defensa e interposición de reclamos ante las autoridades correspondientes.
“Esta información no puede quedar solamente arriba donde los que están conversando manejen las cifras de la cuantía de esa deuda. Es una decisión importante que cada uno obtenga la información de la deuda que le corresponde”, planteó el dirigente durante un mensaje dirigido a los trabajadores.
Respecto a las alternativas para lograr la cancelación del pasivo laboral, la dirigencia sostuvo que favorecen el diálogo, pero advirtió sobre la posibilidad de emprender otras medidas de fuerza si continúa el estancamiento.
“Esto ha sido muy lento. No queremos llegar a acciones de presiones, pues no es la mejor vía, pero han transcurrido 27 años, ¿qué más tenemos que esperar?”, cuestionó González.
El vocero comparó la situación del IRHE con el proceso vivido por los jubilados durante el canje de los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim), donde los beneficiarios sufrieron deducciones económicas en el mercado secundario para obtener efectivo.
“Somos nosotros, los viejos, quienes cedimos con una ley nuestro Décimo Tercer Mes y fue hasta ahora que nos honran con el pago, pero a qué costo. Tuvimos que perder dinero con el canje con el porcentaje. Creemos en el diálogo, pero nos gustaría que nuestros gobernantes honren lo que por ley nos corresponde, sin tener que perder en ello”, concluyó.
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