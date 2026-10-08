‘Un viacrucis muy triste’: exempleados del IRHE firman poderes para cobro de deuda

Los exservidores del extinto Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) convocaron a sus bases y familiares de fallecidos a una reunión general este jueves 8 de octubre en el auditorio de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá, con el objetivo de incorporar a un segundo bloque de afectados a los trámites de certificación de deuda ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel). La convocatoria responde a la lentitud en las conversaciones que mantiene el Ejecutivo con representantes legales para alcanzar un arreglo extrajudicial. Tras más de dos años de negociaciones con la presente administración y 27 años desde que iniciaron las privatizaciones del sector eléctrico en 1998, la dirigencia busca formalizar el cálculo individualizado del pasivo prestacional, estimado preliminarmente en más de $124 millones. En declaraciones a La Estrella de Panamá, Alfredo González, dirigente de los exservidores del IRHE, catalogó el proceso como “un viacrucis muy triste” provocado por la falta de respuesta de las distintas administraciones estatales. “Ahora que estamos viejos no nos quieren honrar nuestros pagos, nuestro derecho de liquidación y muchos ya han muerto. Tenemos derecho a la liquidación por ley, y ahora pareciera que a cada gobernante tenemos que estar rogándole y no es justo”, expresó González.

Firmas de poderes y personería jurídica

Durante la jornada, que culminó en horas del mediodía, los asistentes otorgaron poderes legales al abogado Roberto Donado para autorizar la solicitud formal ante el Mitradel del desglose de prestaciones económicas de cada expersonal. A la cita acudieron unos 30 exservidores cuyos formularios ya estaban listos para firma, mientras que otros 20 nuevos exservidores completaron el trámite para incorporarse a un tercer bloque de solicitudes. Paralelamente, González informó que la agrupación inició los trámites correspondientes para obtener su personería jurídica en un plazo estimado de dos meses. Esta figura legal otorgará razón social al movimiento para asumir la defensa e interposición de reclamos ante las autoridades correspondientes. “Esta información no puede quedar solamente arriba donde los que están conversando manejen las cifras de la cuantía de esa deuda. Es una decisión importante que cada uno obtenga la información de la deuda que le corresponde”, planteó el dirigente durante un mensaje dirigido a los trabajadores.

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