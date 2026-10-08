Conatur: Sector turístico panameño espera alcanzar los 5 millones de turistas este año

Respaldado por el esfuerzo conjunto entre el sector privado y el gobierno, el turismo en Panamá atraviesa un momento histórico tras haber superado la barrera de los 3 millones de visitantes. Así lo destacó Nadkyi Duque, presidenta de la Cámara de Turismo de Panamá (Camtur) y del comité organizador de la Convención Nacional del Turismo (Conatur), quien subrayó que el país se prepara para dejar de ser un simple lugar de tránsito y convertirse en un centro integral de experiencias. A este optimismo, la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, destacó cifras oficiales sumamente alentadoras para el sector: un crecimiento del 18% y la llegada de 2 millones 40 mil visitantes hasta el mes de julio, a falta de sumar los registros de agosto y septiembre. Asimismo, De León resaltó una ocupación hotelera del 64% —lo que representa un incremento de más de 15 puntos en comparación con el año anterior— y un aumento del 35% en el programa Panamá Stopover de Copa Airlines en relación con el periodo previo. Según cifras del INEC, el gasto turístico estimado de los visitantes ya se encuentra por el orden de los $4,450 millones. ”Ese es el gasto turístico estimado de los visitantes que han entrado al país”, afirmó la administradora de la ATP. Durante la presentación de las jornadas previas al evento, Duque señaló que el objetivo principal no es solo celebrar estadísticas, sino evaluar el terreno actual y trazar el futuro del sector. “Nos estamos preparando, estamos diciendo dónde estamos, hacia dónde vamos, qué nos hace falta para ser ese verdadero anfitrión y recibir a todos esos turistas que vienen a Panamá como uno de los excelentes destinos y mejores opciones en Latinoamérica por su seguridad, que quiero resaltarlo, por nuestra gran cantidad de muestra y oferta”, expresó. Como parte de esta muestra cultural, más de 100 emprendedores participan en espacios como Albrook Mall exponiendo sus productos a los públicos nacionales.

Como parte fundamental de este engranaje y de esa muestra cultural, la participación activa de las emprendedoras se convierte en el reflejo del impacto económico en las comunidades. Tal como lo destacó Delsi Villalobos, creadora de Siabibi Molas, estos espacios feriales son vitales “para que conozcan nuestra marca y productos como camisas, carteras, monederos, michas y chaquiras”, consolidando una oferta comercial que se expande a través de la atención digital en Instagram y su local en Plaza Alegre, Arraiján. Del mismo modo, el esfuerzo asociativo encuentra eco en iniciativas comunitarias como la de la Unión Campesina del Lago Alajuela (Ucla), representada por Laurinda G., quien enfatiza el valor del agroturismo y la producción sostenible al señalar que “dentro de la cuenca hay muchas organizaciones que están trabajando lo que es el turismo rural [...] Las fincas se han organizado muy bien para recibir a los visitantes” con propuestas que van desde la ruta de café y cascadas en Capira hasta el ecoturismo y la apicultura en Chilibre. El impulso del Stopover y la descentralización hacia el interior Uno de los motores clave en esta estrategia de expansión ha sido el programa Stopover en alianza con Copa Airlines. Según detalló la presidenta de Camtur, esta iniciativa ya ha atraído a más de 200,000 pasajeros. “Ahora cuenta con 15 días donde el turista puede viajar gratis, o sea que no tenga que pagar por ese multidestino, y esos 15 días nos permite que ese turista pueda ir hacia el interior del país y también conocer un poco más e impactar a toda la cadena de valor”, explicó Duque, destacando la importancia de vender paquetes combinados que integren la ciudad, las playas y los atractivos de las distintas regiones del país.