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Minsa reporta baja circulación de Covid-19 en Panamá: 9 casos en una semana

El primer caso de Covid-19 en Panamá fue confirmado el 9 de marzo de 2020.
El primer caso de Covid-19 en Panamá fue confirmado el 9 de marzo de 2020. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 08/10/2026 14:13
De acuerdo con el informe divulgado por el Minsa, en el país acumulan 1,023 casos de Covid-19 en lo que va de 2026.

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó la mañana de este jueves 8 de octubre una disminución en la circulación del Covid-19 en Panamá. Durante la semana epidemiológica 38 de 2026 se notificaron nueve casos confirmados, mientras que ocho personas permanecen hospitalizadas.

De acuerdo con el informe divulgado por el Minsa, en el país acumulan 1,023 casos de Covid-19 en lo que va de 2026. La positividad descendió a 1.7%, en comparación con la semana anterior.

Actualmente, ocho pacientes están hospitalizados, de los cuales seis permanecen en sala y dos se encuentran en unidades de cuidados intensivos.

El jefe nacional de Epidemiología del Minsa, Pablo González, explicó que estrategias como el aislamiento de las personas positivas y la vacunación contribuyeron a reducir la circulación del virus en el país.

Minsa reporta baja circulación de Covid-19 en Panamá: 9 casos en una semana

González destacó que las medidas adoptadas durante la pandemia dejaron lecciones que pueden aplicarse para prevenir no solo el Covid-19, sino también otras enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

“Panamá hace dos años suscribió el Tratado de Prevención, Preparación y Respuesta ante Futuras Pandemias”, señaló González.

Según el epidemiólogo, este tratado se encuentra en un proceso de evaluación para reducir las brechas identificadas durante la pandemia, particularmente en materia de acceso a medicamentos, vacunas e insumos.

El especialista recalcó la importancia de las medidas de bioseguridad para reducir la transmisión de enfermedades.

La entidad recomendó a la población lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, utilizar mascarilla cuando se presenten síntomas respiratorios o en situaciones donde sea recomendable, evitar aglomeraciones y acudir oportunamente a un centro de salud ante síntomas o signos de alarma.

El primer caso de Covid-19 en Panamá fue confirmado el 9 de marzo de 2020. Desde entonces, las autoridades implementaron distintas estrategias para contener la transmisión, entre ellas el aislamiento de casos positivos y la vacunación.

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