Minsa reporta baja circulación de Covid-19 en Panamá: 9 casos en una semana

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó la mañana de este jueves 8 de octubre una disminución en la circulación del Covid-19 en Panamá. Durante la semana epidemiológica 38 de 2026 se notificaron nueve casos confirmados, mientras que ocho personas permanecen hospitalizadas.

De acuerdo con el informe divulgado por el Minsa, en el país acumulan 1,023 casos de Covid-19 en lo que va de 2026. La positividad descendió a 1.7%, en comparación con la semana anterior.

Actualmente, ocho pacientes están hospitalizados, de los cuales seis permanecen en sala y dos se encuentran en unidades de cuidados intensivos.

El jefe nacional de Epidemiología del Minsa, Pablo González, explicó que estrategias como el aislamiento de las personas positivas y la vacunación contribuyeron a reducir la circulación del virus en el país.