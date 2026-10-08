Trump descarta un ataque de EE.UU. contra Irán antes de las elecciones de noviembre

El presidente Donald Trump anunció este jueves 8 de octubre que Estados Unidos no realizará nuevos ataques contra Irán antes de las elecciones de mitad de mandato previstas para el 3 de noviembre.

La declaración se produce en medio de las tensiones entre ambos países y de reportes sobre preparativos militares estadounidenses en la zona.

Según Reuters, Trump afirmó en una publicación en su red social Truth Social que Estados Unidos e Irán mantienen actualmente “conversaciones productivas”.

También señaló que el bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes continuará vigente.

La declaración del mandatario llega después de informes que indicaban que el Pentágono había solicitado al Comando Central de Estados Unidos preparar opciones para una posible reanudación de operaciones militares a gran escala contra Irán. Según esos reportes, todavía no existía una fecha definida para iniciar una nueva ofensiva, menciona Arab News.

Trump había señalado anteriormente que una nueva escalada militar después de las elecciones seguía siendo una posibilidad.

El presidente también ha relacionado el conflicto con la situación del estrecho de Ormuz, una importante ruta internacional para el transporte de petróleo.

La tensión también ha tenido repercusiones económicas. Los precios del petróleo reaccionaron a las declaraciones de Trump, después de haber registrado fuertes aumentos ante el temor de una nueva escalada en Medio Oriente.

Por ahora, Trump no ha descartado una eventual acción militar después de las elecciones.

Su anuncio establece únicamente que no habrá un ataque estadounidense contra Irán antes del 3 de noviembre, mientras continúan las conversaciones entre Washington y Teherán, según Boston Globe.