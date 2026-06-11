Trump amenaza con tomar la isla petrolera de Jarg y controlar el petróleo iraní ‘como en Venezuela’

El conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a intensificarse este jueves después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la posibilidad de lanzar nuevos bombardeos y planteara la toma de la isla de Jarg, considerada el principal centro de exportación de crudo de la República Islámica. Durante una entrevista con Fox News, Trump afirmó que su objetivo sería asumir el “control total” del sector energético iraní “como en Venezuela”. Sin embargo, reconoció que desconoce si la ciudadanía estadounidense respaldaría una medida de tal magnitud. A pesar de sus declaraciones, aseguró que continúan las negociaciones indirectas para alcanzar un acuerdo con Teherán.

Las amenazas llegan en un momento especialmente delicado. Irán denunció que los recientes ataques estadounidenses contra su territorio han dejado sin efecto el alto el fuego alcanzado meses atrás y responsabilizó a Washington de cualquier consecuencia derivada de la nueva escalada militar.

Nuevos intercambios de ataques

Por segundo día consecutivo, ambos países intercambiaron acciones militares, alimentando los temores de una ruptura definitiva de la tregua y de las conversaciones diplomáticas. De acuerdo con reportes oficiales, Estados Unidos ejecutó dos rondas de bombardeos con pocas horas de diferencia. Los objetivos incluyeron sistemas de defensa antiaérea, redes de comunicación y posiciones de vigilancia utilizadas por las fuerzas iraníes.

Trump también adelantó que las próximas operaciones podrían ser aún más contundentes. En declaraciones públicas aseguró que Irán recibirá un golpe “muy fuerte”, mientras insistió en que la presión militar busca forzar avances en las negociaciones.

Jarg, una pieza clave para la economía iraní

La isla de Jarg se ha convertido en un punto estratégico dentro del conflicto debido a su papel central en la industria petrolera iraní. La terminal es considerada una de las principales vías de exportación de crudo del país y representa una infraestructura crítica para su economía.

Analistas advierten que cualquier intento de ocupar o controlar la isla tendría repercusiones económicas y geopolíticas de gran alcance, no solo para Irán, sino también para los mercados energéticos internacionales.