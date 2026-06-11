Trump amenaza con tomar la isla petrolera de Jarg y controlar el petróleo iraní ‘como en Venezuela’

Por segundo día consecutivo, ambos países intercambiaron acciones militares, alimentando los temores de una ruptura definitiva de la tregua y de las conversaciones diplomáticas.De acuerdo con reportes oficiales, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/estados-unidos" target="_blank">Estados Unidos</a></b> ejecutó dos rondas de bombardeos con pocas horas de diferencia. Los objetivos incluyeron sistemas de defensa antiaérea, redes de comunicación y posiciones de vigilancia utilizadas por las fuerzas iraníes.