Régimen de Maduro activa estado de conmoción tras los reportes de bombardeos

El Gobierno de Venezuela emitió la madrugada de este sábado 3 de enero un comunicado en el que rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional lo que califica como una “gravísima agresión militar” perpetrada por el Gobierno de los Estados Unidos contra territorio y población venezolana.

Del comunicado oficial de Miraflores: “... Nicolás Maduro ha firmado y ordenando la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada. Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista”.

Según el documento difundido por canales oficiales, los presuntos ataques habrían tenido como objetivo localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, así como zonas de los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

El Ejecutivo venezolano sostiene que estos hechos constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, en particular de los artículos 1 y 2, que establecen el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza.

En el comunicado, las autoridades advierten que esta supuesta agresión amenaza la paz y la estabilidad internacional, especialmente en América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas.

El texto señala además que el objetivo del ataque sería apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular su petróleo y minerales, con la intención de quebrantar por la fuerza la independencia política del país. “No lo lograrán”, afirma el comunicado, en el que el Gobierno venezolano asegura que se mantendrá firme en la defensa de la soberanía nacional.

Hasta el momento, no ha habido pronunciamientos oficiales del Gobierno de Estados Unidos ni confirmación independiente de los hechos descritos en el comunicado. Tampoco se han divulgado reportes oficiales sobre daños materiales o víctimas.