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Reprograman para el mes de febrero de 2027 la audiencia a los Bern

El litigio se remonta a una disputa comercial en la que se emitió un laudo arbitral en 2024.
El litigio se remonta a una disputa comercial en la que se emitió un laudo arbitral en 2024. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 08/10/2026 15:10
Esta decisión fue adoptada luego de que los abogados defensores presentaran excusas este jueves, 8 de octubre.

La audiencia de imputación de cargos contra Herman, Ingrid y Jacqueline Bern por la presunta comisión del delito de estafa fue reprogramada para este 12 de febrero de 2027.

Esta decisión fue adoptada luego de que los abogados defensores presentaran excusas este jueves, 8 de octubre, al encontrarse participando en otra diligencia judicial.

Por su parte, la querella, en representación del Grupo Town Center Costa del Este, estuvo a cargo del abogado Jerónimo Mejía.

El litigio se remonta a una disputa comercial en la que se emitió un laudo arbitral en 2024, el cual ordenaba a la familia Bern el pago de 77 millones de dólares.

No obstante, los querellados impugnaron la decisión y la causa se encuentra actualmente en la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia.

De manera paralela, el proceso avanza en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), instancia en la que ya se han pospuesto múltiples audiencias.

En el caso de José Manuel Bern, la diligencia se ha reprogramado en dos ocasiones y quedó fijada para el 30 de diciembre del presente año; mientras que para Herman, Ingrid y Jacqueline esta constituye la primera posposición.

Durante la sesión de este jueves, la abogada defensora Zuleyka Moore aseguró que no será necesario recurrir a medidas de conducción para garantizar la comparecencia de sus representados en las próximas audiencias.

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