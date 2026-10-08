MOCA fija para marzo de 2027 sus elecciones internas

El Tribunal Electoral aprobó los reglamentos y calendarios mediante las resoluciones 38-DNOE y 39-DNOE, a partir de las propuestas de la Comisión Nacional de Elecciones Internas de MOCA.

Las elecciones se realizarán mediante voto popular, secreto y directo para escoger a 232 delegados nacionales. De forma paralela, el partido elegirá sus juntas directivas provinciales, comarcales y circuitales.

El Movimiento Otro Camino (MOCA) realizará el 14 de marzo de 2027 dos procesos de elecciones internas para renovar parte de su estructura partidaria, de acuerdo con el calendario aprobado por el Tribunal Electoral.

El padrón cerrará en noviembre

El calendario establece el 13 de noviembre de 2026 como fecha para el cierre de los libros del partido y la conformación del padrón electoral definitivo.

Las postulaciones para los delegados nacionales se recibirán del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2026, mientras que las candidaturas para las juntas directivas podrán presentarse del 20 al 24 de diciembre.

La campaña electoral comenzará el 25 de enero de 2027 y terminará el 11 de marzo, dos días antes de las elecciones.

El día de la votación, las mesas se instalarán a las 6:00 a.m., la votación comenzará a las 7:00 a.m. y el escrutinio iniciará a las 4:00 p.m.

Los 232 delegados nacionales se distribuirán entre las provincias y comarcas de acuerdo con el calendario electoral.

Panamá tendrá 76 delegados, seguida de Chiriquí, con 39; Panamá Oeste, con 26; y Colón, con 25. Herrera contará con 17; Coclé y Veraguas, con 15 cada una; Ngäbe-Buglé, con 11; Guna Yala, con 8; Los Santos, con 6; Bocas del Toro, junto con Naso Tjerdi, con 4; Darién, con 2, y Emberá-Wounaan, con 1.

Para aspirar a una candidatura se establecen requisitos relacionados con la afiliación partidaria, formación y antecedentes judiciales. Para los delegados nacionales se exige un mínimo de 18 meses de afiliación, mientras que para las juntas directivas el requisito es de 12 meses.

El reglamento también establece paridad de género en las listas. Cuando el número de candidatos sea par, la proporción de hombres y mujeres debe ser de 50/50. Además, cada candidato principal debe contar con un suplente de distinto sexo.

Los delegados que resulten electos tendrán un papel central en la siguiente etapa del proceso de renovación de MOCA.

El partido programó para el 20 de junio de 2027 su Convención Nacional Ordinaria, en la que se elegirá la nueva Junta Directiva Nacional.

Los resultados de las elecciones internas también podrán ser objeto de impugnaciones conforme a los procedimientos establecidos en el Código Electoral y el reglamento aprobado para el proceso.