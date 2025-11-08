Norris amplía ventaja como líder de la F1 al ganar accidentado esprint del GP de Brasil

El británico Lando Norris, de McLaren, ganó este sábado la carrera esprint del Gran Premio de Brasil y refuerza su liderato en el mundial de pilotos, a falta de cuatro pruebas para el final de la temporada.

Norris, de 25 años, encabeza el Mundial con 365 puntos, mientras que su compañero de escudería, Oscar Piastri, queda con 356 en la segunda posición de la clasificación general.

El australiano debió abandonar la esprint tras chocar en una curva en la séptima de las 24 vueltas y vio al tetracampeón mundial Max Verstappen, tercero en la general con 326 unidades, recortale distancia luego de que el neerlandés de Red Bull acabara en la cuarta plaza.

El puntero fue escoltado por los Mercedes del italiano Kimi Antonelli y el británico George Russell, en una accidentada carrera en la pista húmeda del circuito de Interlagos, en Sao Paulo.

“Fue duro, ¡vaya que fue muy duro! Hace que la carrera sea un poco más gratificante”, celebró Norris, quien fue presionado hasta el final por Antonelli.

“Kimi, ciertamente, no me lo puso fácil”, agregó.

Llovió en la madrugada, pero no en la competencia, en medio de preocupaciones por una alerta climática lanzada el viernes por las autoridades locales por precipitaciones y ráfagas de viento fuerte.

Bajo un cielo nublado, además de Piastri, el argentino Franco Colapinto (Alpine) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber), los dos únicos latinoamericanos de la parrilla, se retiraron luego de sufrir accidentes.

“Carrera divertida” pese a las complicaciones

No tardó en llegar el primer susto: el británico Oliver Bearman (Hass) dio un trompo tras un toque del neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) en la salida. Ambos pilotos siguieron en pista y están bajo investigación por lo ocurrido.

Fue el primero de los incidentes en la mítica prueba paulista, la casa del legendario Ayrton Senna.

La séptima vuelta fue caótica: Piastri, el alemán Nico Hülkenberg (Sauber) y Colapinto se salieron del trazado en la misma curva, la llamada S de Senna, la primera en este autódromo.

Piastri y Colapinto abandonaron. Hülkenberg, en cambio, se mantuvo en carrera.

Los comisarios sacaron la bandera roja y la esprint estuvo paralizada por 24 minutos.

La minicarrera, la penúltima de la temporada bajo este formato, se reanudó con Norris, Antonelli y Russell en las primeras tres posiciones, seguidos por Verstappen.

Antonelli apretó hasta el último momento a Norris, pero el líder de la clasificación de pilotos supo maniobrar para mantener la posición de vanguardia.

“Fue una carrera muy divertida, una competencia muy rápida, especialmente al principio” e “intentamos mantener la presión sobre Lando”, expresó el joven novato italiano, de 19 años.

“Sí, nos quedamos cortos; pero, ¿sabes?, fue importante”, continuó.

En la última vuelta llegó el momento del abandono de Bortoleto, primer brasileño en el GP de Brasil desde Felipe Massa en 2017.

Completaron los ocho puestos que dan puntos el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, quinto; el español Fernando Alonso, de Aston Martin, sexto; el siete veces mundial británico Lewis Hamilton, coequipero de Leclerc, séptimo; y el francés Pierre Gasly, de Alpine, octavo.

El ídolo local, Bortoleto, chocó después de tener problemas con el volante de su monoplaza, convirtiéndose en una nueva víctima de la S de Senna